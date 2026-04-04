Uğur Uçar'ın hedefi; yeni galibiyet serisi

Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, üst üste 7 maç kazandıktan sonra Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olarak serinin sona ermesinin ardından tekrar galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirtti.
Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen aranın ardından oynanan maçların zor geçtiğini vurguladı.
Ligin 33. haftasında Bandırmaspor ile oynadıkları maça iyi hazırlandıklarına işaret eden Uçar, "Hem oyun planı hem de mental açıdan hazır olduğumuz bir maça çıktık. Hafta içi yaptığımız analizlerde rakibimizin topa sahip olma isteğinin düşük olacağını ve geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeye çalışacağını öngördük. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirdik. Maç sonunda ulaştığımız yüzde 72'lik topa sahip olma oranı, çalışmalarımızın sahaya doğru şekilde yansıdığını gösterdi." ifadelerini kullandı.
Çorum FK'de göreve geldiğinden beri skoru iyi oyunla elde etmeyi hedeflediğinin altını çizen Uçar, şunları kaydetti:
"Oyun anlamında ortaya koyduğumuz performans bu anlayışı destekler nitelikteydi ancak futbolun doğası gereği ürettiğimiz oyunu skora yansıtamadık ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. 48'inci günümüzde ekip olarak 8. maçımızı oynadık. Yoğun maç programı devam ediyor. Bu karşılaşmadan çıkaracağımız dersleri doğru analiz ederek eksiklerimizi giderecek ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanarak tekrar bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Pes etmeden çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz."
