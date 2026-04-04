05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Uğur Uçar'ın hedefi; yeni galibiyet serisi

Trendyol 1. Lig'de 7 maç sonra kaybeden Çorum FK'de hedef yeni galibiyet serisi yakalamak.

04 Nisan 2026 17:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Uğur Uçar'ın hedefi; yeni galibiyet serisi
Trendyol 1. Lig ekibi Arca Çorum FK'nin teknik direktörü Uğur Uçar, üst üste 7 maç kazandıktan sonra Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olarak serinin sona ermesinin ardından tekrar galibiyet serisi başlatmak istediklerini belirtti.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen aranın ardından oynanan maçların zor geçtiğini vurguladı.

Ligin 33. haftasında Bandırmaspor ile oynadıkları maça iyi hazırlandıklarına işaret eden Uçar, "Hem oyun planı hem de mental açıdan hazır olduğumuz bir maça çıktık. Hafta içi yaptığımız analizlerde rakibimizin topa sahip olma isteğinin düşük olacağını ve geçiş oyunlarıyla sonuca gitmeye çalışacağını öngördük. Hazırlıklarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirdik. Maç sonunda ulaştığımız yüzde 72'lik topa sahip olma oranı, çalışmalarımızın sahaya doğru şekilde yansıdığını gösterdi." ifadelerini kullandı.

Çorum FK'de göreve geldiğinden beri skoru iyi oyunla elde etmeyi hedeflediğinin altını çizen Uçar, şunları kaydetti:

"Oyun anlamında ortaya koyduğumuz performans bu anlayışı destekler nitelikteydi ancak futbolun doğası gereği ürettiğimiz oyunu skora yansıtamadık ve sahadan istediğimiz sonuçla ayrılamadık. 48'inci günümüzde ekip olarak 8. maçımızı oynadık. Yoğun maç programı devam ediyor. Bu karşılaşmadan çıkaracağımız dersleri doğru analiz ederek eksiklerimizi giderecek ve çalışmalarımıza devam edeceğiz. Önümüzdeki maça en iyi şekilde hazırlanarak tekrar bir galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Pes etmeden çalışmaya ve gelişmeye devam edeceğiz."

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
