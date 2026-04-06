Asensio sakatlandı mı? Marco Asensio'nun sakatlık durumu

Şampiyonluk yarışında kritik bir öneme sahip olan derbiden 3 puanla ayrılan sarı-lacivertlilerde, galibiyetin sevincine Asensio'nun apar topar hastaneye kaldırılması gölge düşürdü. Planlarını İspanyol yıldızın form grafiğine göre yapan taraftarlar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Asensio'nun o anlarında neler yaşandı, son durumu ne?

Kısa ve net cevap: Evet, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Marco Asensio, dünkü (5 Nisan 2026) Beşiktaş derbisinde ciddi bir sakatlık geçirerek oyuna devam edemedi ve hastaneye kaldırıldı! Maça ilk 11'de başlayan Asensio, karşılaşmanın henüz 20. dakikalarında girdiği bir mücadelede aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin saha içindeki ilk müdahalesine rağmen kendini deneyen ancak oyuna devam edemeyeceğini anlayan yıldız oyuncu, 24. dakikada yerini Fred'e bırakmak zorunda kaldı. Kenara gelirken büyük bir üzüntü yaşadığı gözlemlenen Asensio, tedbir amaçlı olarak derhal hastaneye sevk edildi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili ilk resmi ağızdan açıklamayı, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco yaptı. İtalyan çalıştırıcı, oyuncusunun durumuyla ilgili şu kritik ifadeleri kullandı:

"Asensio maç içindeki bir pozisyonda yere düştü ve acı hissetti. Devam etmeyi denedi ancak çıkmak zorunda kaldı."

"Devre arasında onunla konuşamadım çünkü detaylı kontroller için hastaneye gitmişti. Şu an bölgesinde bir şişlik var."

"Kesin durumu 2-3 gün içinde netleşecek. Ödemin inmesinin ardından çekilecek ikinci MR'dan sonra ne kadar sahalardan uzak kalacağına dair daha net bir izlenime sahip olacağız."