Alt liglerin play-off tarihleri açıklandı

Futbolda Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off takvimi açıklandı.

calendar 06 Nisan 2026 13:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Futbolda Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde play-off programı şu şekilde:


Trendyol 1. Lig

1. tur: 7 Mayıs Perşembe

2. tur ilk maç: 11 Mayıs Pazartesi

2. tur rövanş maçı: 15 Mayıs Cuma

Final: 22 Mayıs Cuma


Nesine 2. Lig

1. tur ilk maçlar: 30 Nisan Perşembe

1. tur rövanş maçları: 4 Mayıs Pazartesi

Kırmızı Grup finali: 9 Mayıs Cumartesi

Beyaz Grup finali: 10 Mayıs Pazar


Nesine 3. Lig

1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçlar: 23 Nisan Perşembe

3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçlar: 24 Nisan Cuma

1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları: 27 Nisan Pazartesi

3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları: 28 Nisan Salı

2. tur ilk maçlar: 4 Mayıs Pazartesi

2. tur rövanş maçları: 8 Mayıs Cuma

1-2. Grup finali: 14 Mayıs Perşembe

3-4. Grup finali: 15 Mayıs Cuma

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
