Alt liglerin play-off tarihleri açıklandı

Futbolda Trendyol 1. Lig, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de play-off tarihleri belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre liglerde play-off programı şu şekilde:





Trendyol 1. Lig



1. tur: 7 Mayıs Perşembe



2. tur ilk maç: 11 Mayıs Pazartesi



2. tur rövanş maçı: 15 Mayıs Cuma



Final: 22 Mayıs Cuma





Nesine 2. Lig



1. tur ilk maçlar: 30 Nisan Perşembe



1. tur rövanş maçları: 4 Mayıs Pazartesi



Kırmızı Grup finali: 9 Mayıs Cumartesi



Beyaz Grup finali: 10 Mayıs Pazar





Nesine 3. Lig



1. Grup ve 2. Grup 1. tur ilk maçlar: 23 Nisan Perşembe



3. Grup ve 4. Grup 1. tur ilk maçlar: 24 Nisan Cuma



1. Grup ve 2. Grup 1. tur rövanş maçları: 27 Nisan Pazartesi



3. Grup ve 4. Grup 1. tur rövanş maçları: 28 Nisan Salı



2. tur ilk maçlar: 4 Mayıs Pazartesi



2. tur rövanş maçları: 8 Mayıs Cuma



1-2. Grup finali: 14 Mayıs Perşembe



3-4. Grup finali: 15 Mayıs Cuma



