Giannis'ten Bucks'a sert mesaj: 'Tokat yemiş gibiyim...'

Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo, kulüple olan ilişkisine dair dikkat çeken açıklamalarda bulunarak, organizasyonla arasında giderek gerilen süreci açık sözlülükle değerlendirdi.



Milwaukee Journal Sentinel'e konuşan yıldız oyuncu, özellikle yönetimden gelen son mesajların kendisinde hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.



Ekim ayında yürürlüğe girebilecek beş yıllık 275 milyon dolarlık kritik kontrat uzatma hakkı öncesinde Antetokounmpo ile Bucks yönetimi arasında önemli bir dönemece girilmiş durumda. Bucks'ın patronlarından Wes Edens'ın ESPN'e yaptığı "Ya kontrat uzatacak ya da bu yaz takas edilecek" açıklaması ise sürecin tonunu sertleştirdi.



Bu sözlere doğrudan yanıt veren Antetokounmpo, "Benim için bu, yüzüme atılmış bir tokat gibi" ifadelerini kullandı.



2025-26 sezonu boyunca kulüp yönetimiyle iletişimin sınırlı kaldığını belirten Yunan yıldız, Edens ve Jimmy Haslam ile yalnızca bir Zoom görüşmesi yaptığını, Haslam ile ayrıca bir maç sırasında kısa bir sohbet gerçekleştirdiğini söyledi. Antetokounmpo, kulübün kendisiyle ilgili pozisyonunu ise doğrudan yöneticilerden değil, medya üzerinden öğrendiğini vurguladı.



"Bu çok şey anlatıyor," diyen Antetokounmpo, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Özellikle de bu takıma, bu şehre, bu taraftarlara ve birlikte çalıştığım herkese bu kadar sadık kalmış ve minnettarlığını göstermiş biri olarak… Bu gerçekten yüzüme atılmış bir tokat gibi."



Sezon boyunca çıkan takas söylentilerine de değinen Antetokounmpo, kulübün kendisinden bu konularda açıklama yapmasını istediğini ve bunu hem sezon başında hem de şubat ayında yerine getirdiğini belirtti. Yıldız oyuncu, Milwaukee'ye olan bağlılığını bir kez daha net ifadelerle dile getirdi:



"Buradayım, bu takıma bağlıyım ve Milwaukee'ye bağlıyım çünkü bu şehri seviyorum."



Ancak Antetokounmpo, kulüp içindeki görüşmelerin medyaya yansımasından rahatsız olduğunu da açıkça ifade etti. "Benimle yöneticilerim arasında geçen konuşmalar özeldir, medyada yer almamalıdır. Eğer paylaşmak istiyorlarsa bu onların kararı, ama bu şekilde olmamalı," dedi.



Geçtiğimiz yılki draft lotaryası döneminden itibaren takas ihtimallerine dair spekülasyonlar artmış olsa da, somut bir takas sürecinin hiçbir zaman ciddi boyuta ulaşmadığı belirtiliyor. Antetokounmpo ise bu süreçte takım arkadaşlarına ve teknik ekibe olan saygısının altını çizdi:



"Bu formayı giyiyorum, bu takıma bağlıyım. 'Burada olmak istemiyorum' demek; takım arkadaşlarıma, koçlarıma ve birlikte ter döktüğüm insanlara saygısızlık olur. Ben bunu asla yapmam."



Kulüp içindeki özel görüşmelerin kamuoyuna yansıtılmaması gerektiğini savunan yıldız oyuncu, "Ben nezakete inanıyorum. İnsan ilişkilerinde de, basketbolda da bir etik vardır. Sahiplerle, genel menajerle ve koçlarla hissettiklerimi ve durumu açıkça konuştum. Ama bu açıklama benim için bir tokattı. Yine de o benim patronum, yoluma devam etmek zorundayım," ifadelerini kullandı.



Antetokounmpo ayrıca mevcut kontrat durumunun, süreç üzerindeki en önemli kozlarından biri olduğuna işaret etti. Bucks'ın geçmişte yaptığı büyük hamlelerin de benzer kontrat süreçlerine denk geldiğini hatırlattı. 2020'de Jrue Holiday takası ve 2023'te Damian Lillard hamlesi, yıldız oyuncunun kontrat uzatma dönemleriyle örtüşmüştü.



"Kontratımı küçümseyebilirler mi? Kesinlikle," diyen Antetokounmpo, "Ama bu benim en büyük kozlarımdan biri. Yine de defalarca burada kalmak istediğimi söyledim ve benim için en önemli olan şeyi tekrar ediyorum," şeklinde konuştu.



Öte yandan Antetokounmpo'nun kulüp yönetimiyle iletişiminin de eskisine kıyasla daha mesafeli hale geldiği dikkat çekiyor. Yıldız oyuncu, "Kimseyle konuşurken kendimi rahat hissetmiyorum," diyerek mevcut durumu özetledi.



Genel menajer Jon Horst ile iletişimin tamamen kesilmediğini ancak önceye kıyasla azaldığını belirten Antetokounmpo, sezon boyunca daha içine kapanık bir tutum sergilediğini de dile getirdi:



"Bu sezon ve geçen yaz boyunca daha çok kendi içime çekildim. Bunun sebebi kendimi yeterince rahat hissetmemem mi bilmiyorum, ya da artık açılmak istememem… Ama kesin olan bir şey var ki, artık eskisi gibi değil."



