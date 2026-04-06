EuroLeague'de 9. ve son kez çift maç haftası başlıyor!

EuroLeague'de bu sezon 9. ve son kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.



Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 36. hafta müsabakaları 7 Nisan Salı günü ve 8 Nisan Çarşamba günü, 37. hafta karşılaşmaları ise 9 Nisan Perşembe ve 10 Nisan Cuma günü oynanacak.



Avrupa Ligi'nde oynadığı son 6 maçın 5'inde mağlup olan Fenerbahçe Beko, yarın saat 19.00'da Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 37. hafta mücadelesinde ise 9 Nisan Perşembe günü saat 20.45'te İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayacak.



Organizasyonda çıktığı 35 müsabakanın 23'ünü kazanan ve 12'sini kaybeden Fenerbahçe, averajla ikinci sırada yer aldı.



Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan Anadolu Efes, 36. haftada 8 Nisan Çarşamba günü saat 20.30'da Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Lacivert-beyazlılar, 37. haftada ise 10 Nisan Cuma günü Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol ile karşılaşacak. Bu maç, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da TSİ 21.00'de oynanacak.



Oynadığı müsabakaların 10'unu kazanan ve 25'inde sahadan yenilgiyle ayrılan Anadolu Efes, haftaya 19. basamakta girdi.



Play-off potasının dışında bulunan Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR ise kritik müsabakalara çıkacak. 20 galibiyet ve 15 yenilgi sonucunda 7. sırada yer alan Yunanistan ekibi, yarın Barcelona'ya, 9 Nisan Perşembe günü ise Valencia Basket'e konuk olacak.



Basketbol Avrupa Ligi'nde 36. ve 37. hafta maçlarının programı şöyle:



36. hafta



7 Nisan Salı:



19.00 Hapoel IBI (İsrail)-Fenerbahçe Beko



20.00 Zalgiris (Litvanya)-Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)



21.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Paris Basketbol (Fransa)



21.15 Olympiakos (Yunanistan)-Real Madrid (İspanya)



21.30 Virtus Bologna (İtalya)-Bayern Münih (Almanya)



21.30 Valencia Basket (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)



21.30 Barcelona (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)



22.00 Kosner Baskonia (İspanya)-Maccabi Rapyd (İsrail)



8 Nisan Çarşamba:



20.30 Monaco (Fransa)-LDLC ASVEL (Fransa)



20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)





37. hafta



9 Nisan Perşembe:



19.30 Hapoel IBI-Olympiakos



20.45 Fenerbahçe Beko-Real Madrid



21.30 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih



21.45 Valencia Basket-Panathinaikos AKTOR



22.00 Paris Basketbol-Maccabi Rapyd



10 Nisan Cuma:



20.30 Monaco-Barcelona



21.00 Dubai Basketbol-Anadolu Efes



21.30 Virtus Bologna-Kosner Baskonia



21.30 Partizan-Zalgiris



21.45 LDLC ASVEL-Kızılyıldız



