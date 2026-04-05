Getafe, Bilbao'ya puan kaptırmadı!

Laliga'nın 30. haftasında Getafe, evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Luis Vasquez ve 90. dakikada Martin Satriano kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Getafe puanını 41'e yükselterek 8. sıraya yükselirken, Athletic Bilbao 38 puanla 10. sırada kaldı.
Gelecek maç Getafe deplasmanda Levante ile, Athletic Bilbao evinde Villarreal ile karşılaşacak.
