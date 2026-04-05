05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Getafe, Bilbao'ya puan kaptırmadı!

Laliga'nın 30. haftasında Getafe, evinde Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

calendar 05 Nisan 2026 16:55 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Getafe, Bilbao'ya puan kaptırmadı!
Laliga'nın 30. haftasında Getafe, evinde Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Alfonso Perez Kolezyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Luis Vasquez ve 90. dakikada Martin Satriano kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Getafe puanını 41'e yükselterek 8. sıraya yükselirken, Athletic Bilbao 38 puanla 10. sırada kaldı.

Gelecek maç Getafe deplasmanda Levante ile, Athletic Bilbao evinde Villarreal ile karşılaşacak.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
