Kupa Voley'de Galatasaray - Fenerbahçe derbisi zamanı

2026 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, ESTÜ Spor Salonu'nda başlayacak.
Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, çeyrek finalde Spor Toto'yu 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmıştı. Galatasaray HDI Sigorta ise çeyrek finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta ile Fenerbahçe Medicana saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, çeyrek finalde Spor Toto'yu 3-1 mağlup ederek dörtlü finale kalmıştı. Galatasaray HDI Sigorta ise çeyrek finalde İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.