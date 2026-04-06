06 Nisan
Kocaelispor-Başakşehir
20:00
06 Nisan
Girona-Villarreal
22:00
06 Nisan
Udinese-Como
13:30
06 Nisan
Lecce-Atalanta
16:00
06 Nisan
Juventus-Genoa
19:00
06 Nisan
SSC Napoli-AC Milan
21:45

Trabzonspor, Fatih Tekke ile kötü günlerden zirveye yürüdü!

Geçen sezon Süper Lig'in 27. haftasında 11. sıradayken teknik direktörlük görevine gelen Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakan Trabzonspor, bu sezon 28. hafta sonunda 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan, Fenerbahçe'nin ise averajla gerisinde üçüncü sırada yer alarak şampiyonluk mücadelesinin içinde olmayı başardı.

calendar 06 Nisan 2026 11:23
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 63 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak şampiyonluk yarışında kendisine yer buldu.

Bordo-mavili takım, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alırken Şenol Güneş'in yerine getirilen Fatih Tekke ile çıkışa geçti.

Karadeniz ekibi, 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon çıktığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde ederek ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 28. hafta sonunda 19 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, topladığı 63 puanla bir maçı eksik lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin ardından averajla üçüncü sırada yer alarak şampiyonluk yarışı içinde olmayı başardı.

39 lig karşılaşmasında 2,1 puan ortalaması

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı 39 lig maçında 24 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Fatih Tekke, 2,1 puan ortalamasıyla 2023 yılının mart ayında göreve gelen Ertuğrul Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 teknik direktör içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu.

Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1,8), Şenol Güneş (1,3), Nenad Bjelica (1,5), Orhan Ak (1,5) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti.

4 sezon sonra şampiyonluğa yaklaştı

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşıyor.

2021-2022 sezonunda 28. haftayı 67 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemi 63 puanla 3. sırada bitirdi.

Bordo-mavili takım, şampiyonluk yaşadığı sezondan sonraki en iyi performansını bu sezon sergiledi.

Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun ardından son 4 sezon içinde şampiyonluğa ilk kez bu kadar yaklaştı.

Kupada final oynadı

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

Bordo-mavililer, Tekke yönetiminde bu sezon kupa yolculuğunu sürdürürken çeyrek finalde Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
