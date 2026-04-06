Galatasaray'da Gabriel Sara ihtimali

Galatasaray'da Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara'nın tedavisine devam ediliyor.
26 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedaviye vereceği yanıta göre Göztepe maçının kadrosuna dahil olma ihtimali belirdi. Sara, İzmir'e götürülmezse hafta sonundaki Kocaeli maçıyla takıma katılması bekleniyor.
Galatasaray'da bu sezon 39 maçta süre bulan Gabriel Sara, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
