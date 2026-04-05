Archie Brown: 'Tedesco'nun varlığı çok önemli'

Fenerbahçe 'de Archie Brown, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"POZİTİF BİR MAÇ OLDU"



Karşılaşmayı değerlendiren Archie Brown, "En iyisi miydi bilmiyorum ama pozitif bir maç oldu benim için. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Tanrıya şükürler olsun." ifadelerini kullandı.



"HOCAMIZ OFANSİF OYUN OYNAMAMIZI İSTİYOR"



Teknik direktörün oyun anlayışına değinen Brown, "Her zaman ofansif bir oyun oynamamızı istiyor hocamız. Kaliteli bir takımız. Boşa harcamak utanç verici olurdu. Dikine oynamamızı istiyor hep." dedi.



"TEDESCO'NUN ROLÜ ÖNEMLİ"



Teknik direktör Domenico Tedesco'nun takım üzerindeki etkisine dikkat çeken genç oyuncu, "Kulübedeki varlığı çok önemli Tedesco. Herkesin rolünü açıklıyor. Böyle bir teknik direktörünüz varsa işler daha kolay oluyor." sözleriyle konuşmasını tamamladı.



"DERBİLER EKSTRA MOTİVASYON"





Tüm maçlara aynı ciddiyetle hazırlandıklarını vurgulayan Archie Brown, "Bizler her maça aynı şekilde, ciddiyetle, yoğunlukla hazırlanıyoruz. Herhangi bir rakibi daha çok ciddiye alıyoruz diye bir şey yok, her maç final maçı. İstanbul derbileri ekstra motivasyon oluyor tabii. Taraftarımız da bize çok yardımcı oluyor. Tabii ki derbilerde içinizde ekstra bir ateş oluyor." diyerek açıklamalarını tamamladı.



