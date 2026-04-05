05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a övgü

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, Katalan ekibinin genç yıldızı Lamine Yamal'ın dünyanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

05 Nisan 2026 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a övgü
Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, takımın genç yıldızı Lamine Yamal için gelen soruya cevap verdi.

Barcelona'da kendisinin ardından Lionel Messi'nin 10 numarayı giydiği hatırlatılan ve şu anda 10 numaranın doğru oyuncuda (Lamine Yamal) olup olmadığı sorusuna yanıt veren Ronaldinho, "Şüphesiz. O dünyanın en iyilerinden biri. Henüz çok genç olabilir ama şimdiden inanılmaz şeyler yapıyor. Yani 10 numaralı forma doğru oyuncuda." dedi.

Barcelona'nın hala Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olmaya devam ettiğini söyleyen Ronaldinho, "Barcelona'yı her zaman izliyorum ve harika şeyler yapmasını umuyorum." diye konuştu.

Ronaldinho'nun övgü dolu ifadelerde bulunduğu 18 yaşındaki Lamine Yamal, bu sezon Barcelona'da 41 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
