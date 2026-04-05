Ronaldinho'dan Lamine Yamal'a övgü

Barcelona'nın eski yıldızı Ronaldinho, takımın genç yıldızı Lamine Yamal için gelen soruya cevap verdi.



Barcelona'da kendisinin ardından Lionel Messi'nin 10 numarayı giydiği hatırlatılan ve şu anda 10 numaranın doğru oyuncuda (Lamine Yamal) olup olmadığı sorusuna yanıt veren Ronaldinho, "Şüphesiz. O dünyanın en iyilerinden biri. Henüz çok genç olabilir ama şimdiden inanılmaz şeyler yapıyor. Yani 10 numaralı forma doğru oyuncuda." dedi.



Barcelona'nın hala Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri olmaya devam ettiğini söyleyen Ronaldinho, "Barcelona'yı her zaman izliyorum ve harika şeyler yapmasını umuyorum." diye konuştu.



Ronaldinho'nun övgü dolu ifadelerde bulunduğu 18 yaşındaki Lamine Yamal, bu sezon Barcelona'da 41 maçta 21 gol attı ve 16 asist yaptı.



