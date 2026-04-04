Trabzonspor Galatasaray maçı HD izle canlı, Trabzonspor Galatasaray Canlı bein sports
Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 19:35 -
Güncelleme Tarihi:
04 Nisan 2026 19:35
Şifresiz olarak bein Sports'tan canlı izlenebilecek olan Trabzonspor Galatasaray maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Galatasaray maçı şifresiz derbi maçı izleme detayları
Trabzonspor ile Galatasaray, tarihlerinde 143. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 142 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 196, Trabzonspor ise 157 kez gol sevinci yaşadı.
LİGDEKİ 106. MAÇ
Trabzonspor ile Galatasaray, ligde 106. kez karşılaşacak. Ligde daha önce yapılan 105 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere sonuçlandı. Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.
GALATASARAY, RAKİBİNE 9 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi. Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Galatasaray, sonrasında rakibiyle 7 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa müsabakasına çıktı. Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, 22 kez ağları sarsarken 6 gol yedi.
TRABZON'DAKİ LİG MAÇLARI
Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 1 farkla önünde yer alıyor. Trabzonspor, evindeki 52 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 9'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray 68 golle karşılık verdi.
FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı. Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi. Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Trabzonspor'un altyapısından yetişen ve uzun süre takımın kalesini koruyan Uğurcan Çakır, bu kez rakip olarak Trabzon'a dönmeye hazırlanıyor. Sözcü'de yer alan habere göre, Trabzonspor'da kaleyi koruduğu dönemde "Kahraman" ilan edilen milli kaleci şimdi şehirde, "İstenmeyen adam" konumunda yer alıyor. Her ne kadar bordo-mavili kulübe 30 milyon euro kazandırmış olsa da taraftarlar, Uğurcan Çakır'ın ayrılığını kabul edemedi.Galatasaray ile oynanacak maçta dolarlı protesto hazırlığı var. Akrabaları maç izleyecek loca bulamıyor. Eşi Kübra Çakır da gelen mesajlara isyan etti. Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in, Uğurcan'a sahip çıkan açıklamaları da tepki çekti. Şehir şu anda Uğurcan Çakır'a kilitlenmiş durumda.
GALATASARAY'DAN UĞURCAN ÇAKIR'A DESTEK
Galatasaray'da viral enfeksiyon geçiren Uğurcan Çakır, Trabzon deplasmanında takımını yalnız bırakmak istemedi.B İki gün boyunca serum takviyesi alan Uğurcan, Galatasaray formasıyla ilk kez Trabzon'da rakip olarak sahaya çıkacak. Milli kaleciyi bordo-mavili taraftarlar transferinden dolayı protesto etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı oyuncular da "Uğurcan için kazanalım" diyerek birbirlerini maça motive ediyor.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ GERİLİM
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Dev karşılaşma öncesi Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki ipler çok gergin. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "İlişkilerimizi askıya aldık." sözüne Galatasaray'dan karşı hamle geldi. Trabzonspor'un yemek organizasyonu davetine, "Gelmiyoruz" yanıtı verildi. Sarı-kırmızılı taraftan, "Başkanın bu açıklamaları üzerine bir araya gelmemiz gereksiz." ifadesi kullanıldı. Karadeniz ekibi de böylece yemek organizasyonundan vazgeçmek zorunda kalırken, sarı-kırmızılıların statta rahat maç izleyebilmeleri adına hazırladıkları özel locayı iptal etme kararı aldı.
FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ TALİMAT
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'de Galatasaray'ı konuk edecekleri derbiden zaferle ayrılabileceklerine inanıyor. Ligde son beş maçını kazanarak zirve yarışında iddialı hâle gelen Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, Galatasaray maçından zafer bekliyor. İstanbul'un üç büyüklerine karşı henüz bordo mavili takımın başında galibiyet elde edemeyen Tekke, "Her şeyin bir ilki vardır" dedi. Galatasaray'a karşı açık alan bırakmamaları gerektiğini oyuncularına anlatan Tekke "Bu yüzden birlikte hareket etmeli ve boşlukları kapatmalıyız" dedi. Galatasaray'ın yenilmez bir takım olmadığını vurgulayan başarılı teknik adam "Ligde Kocaelispor ve Konyaspor'a yenildiler. Avrupa'da Frankfurt'tan beş, Liverpool'dan dört yediler. Biz daha genç ve başarıya aç bir takımız. Bu maçı kazanırsak Şampiyonlar Ligi yolunun da açılacağını biliyoruz. Kaleyi gördüğünüz yerden şut çekin. Onuachu'yu kenar ortalarla iyi besleyebilirsek mutlaka golü buluruz" ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'TAN TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ MESAJ
Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyetin rövanşında Liverpool'a deplasmanda 4-0 yenilerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray, millî ara dönüşünde artık gözünü lige çevirdi. Sarı kırmızılılar, en yakın takipçilerinden birisi olan Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Okan Buruk, oyuncularıyla yaptığı toplantıda Trabzonspor galibiyetinin şampiyonluk düğümünü çözeceğini söyledi. Şampiyonlar Ligi dönüşlerinde yaşadıkları puan kayıplarına da dikkati çeken Buruk "90 dakika mücadeleyi bırakma yok. Bu maçı kazanırsak üst üste dördüncü şampiyonluğumuzun önü açılacak. Kalan maçlarda çok daha rahat olacağız. O yüzden galibiyetten başka bir sonucu aklınızdan bile geçirmeyin" dedi.
ZİRVE YARIŞI KIZIŞACAK
Ligde geride kalan 27 haftada bir maçı eksik olmasına rağmen Galatasaray 64 puanla lider durumda. 60 puana sahip olan Trabzonspor ise averajla üçüncü sırada bulunuyor. Bordo mavililer, sahasında Galatasaray'ı yenerek yarışa tutunmak istiyor. Sarı kırmızılılar ise deplasmandan zaferle dönüp, eksik maçını da kazanarak rakipleriyle arayı iyice açmayı hedefliyor. Ligde uzun bir aradan sonra beş maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, üç büyük rakibi karşısında evindeki 930 günlük galibiyet hasretine de son vermeye çalışacak. Trabzonspor'da Oulai, Galatasaray'da ise Sane kart cezalısı.
TRABZONSPOR'DAN DEV MAÇ ÖNCESİ TARAFTARINA ÇAĞRI
Trabzonspor Kulübü, Galatasaray maçı öncesi taraftarların gösterdiği yoğun ilgiye teşekkür ederek, "Bu aidiyet bizi, biz yapıyor" ifadeleriyle birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bordo-mavili kulüp, tribünlerde sağduyu çağrısında da bulundu. Trabzonspor Kulübü, Papara Park'ta bugün oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesinde taraftarlara yönelik bir mesaj yayımladı. Kulüp, karşılaşmaya büyük ilgi gösteren bordo-mavili taraftarlara teşekkür ederek bu bağlılığın camianın en önemli gücü olduğunun altını çizdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, her şartta takımının yanında olan taraftarın kulüp için vazgeçilmez olduğu belirtilerek, "Kar, kış, yağmur demeden, kilometrelerce yol kat ederek gerek Papara Park'ta gerekse deplasmanlarda takımını yalnız bırakmayan bağlılığınız kulübümüzün en kıymetli hazinesidir" ifadelerine yer verildi. Trabzonspor'un tarihine vurgu yapılan açıklamada, camianın hiçbir zaman başka güçlerin gölgesinde yürümediği ifade edilerek, "Bu büyük camia, gücünü asla başkalarından alarak, başkalarının gölgesinde yürüyerek bugünlere gelmemiştir. Kendi hikayesini alın teriyle, inatla ve inançla yine kendisi yazmıştır. Anadolu'nun bağrından çıkıp imkansızı başaran bir şehrin onuru ve gururu olmuştur" denildi. Kulüp açıklamasında Trabzonspor'un değerlerine dikkat çekilerek, "Yolumuz; paranın saltanatı yerine emeğin, alın terinin yolu olmuştur. Tertemiz maziye sahip olan bu camiada; şanlı formamızın hakkını veren hep baş tacı olmuş, bu ilkelerden sapanlarla yolumuz hep ayrılmıştır. İşte bizi biz yapan tam da bu duruştur!" ifadelerine yer verildi. Taraftarlara sağduyu çağrısı yapılırken, 90 dakika boyunca takımlarına destek olmaları istendi. Bordo-mavili ekipten yapılan açıklama şu ifadelerle sona erdi: "90 dakika boyunca bir an bile susmayan, takımıyla birlikte savunma yapan, takımıyla birlikte hücum eden, takımını ayağa kaldıran o Trabzonspor ruhu tribünde olacaktır. Ancak tüm bunları yaparken sağduyudan da uzaklaşılmamalı, provokasyonla camiamızın büyüklüğüne gölge düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Bizi büyük yapan, duruşumuzla birlikte var olan asaletimizdir. Bugün o duruşu taraftarlarımız tribünde o asil tavrıyla; takımımız da sahada inançlı mücadelesiyle gösterecektir. Hep birlikte, omuz omuza."
ERNEST MUÇİ'DEN TRABZONSPOR'A KÖTÜ HABER
Trabzonspor'a Ernest Muçi'den kötü haber geldi. Arnavut Milli Takımı'nda sakatlanan Muçi, hafta içinde tüm antrenmanlara katılamadı. Yıldız oyuncu son taktik idmanda da yer almadı ve takımdan ayrı çalıştı. A Spor'da yer alan habere göre, 25 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor. Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Arseniy Batagov ve sarı kart cezalısı Christ Oulai de Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Cihan Aydın yönetecek. Karşılaşma, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.
TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI
Süper Lig'de 26 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılılar, topladığı 64 puanla maç eksiğine rağmen en yakın takipçileri Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin 4 puan önünde haftaya lider girdi. Trabzonspor ise 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle 60 puan elde etti ve averajla 3. sırada yer aldı.
Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.
GALATASARAY'DA 3 EKSİK
Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara ve 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, mücadelede görev alamayacak.
TRABZONSPOR'DA 3 EKSİK
Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
TRABZONSPOR GALATASARAY 90 DAKİKA FULL MAÇ
EREN ELMALI, KART SINIRINDA
Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki Göztepe maçında görev alamayacak.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Süper Lig'e odaklandı. Bu sezon "Devler Ligi"nde gösterdiği başarılı performansla son 16 etabına kadar yükselen Galatasaray, bu turda İngiltere temsilcisi Liverpool'a elendi. Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle fikstür yoğunluğu azalan sarı-kırmızılı ekip, böylece Süper Lig'e ağırlığını koymayı hedefliyor.
TRABZONSPOR, 162 HAFTA SONRA ART ARDA 6 GALİBİYET PEŞİNDE
Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 148 hafta sonra ilk kez teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ligde Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçını kazanan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 karşılaşma kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.
TRABZONSPOR GALATASARAY DAMGA VURAN İSİMLER
LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI GALATASARAY
Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor. Sezonda 62 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 61 golle Fenerbahçe ve 53 golle Trabzonspor takip ediyor. Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, ayrıca en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor.
TRABZONSPOR'UN 882 GÜNLÜK HASRETİ
"Üç büyükler" karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra bu karşılaşmalardaki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak. Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.
UĞURCAN ÇAKIR, İLK KEZ TRABZON'DA RAKİP OLARAK MAÇA ÇIKACAK
Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımına karşı ilk kez Trabzon'da maça çıkacak. Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis karşılığında transfer edilen Uğurcan, Trabzon'da eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Tecrübeli kaleci, bordo-mavili formayı giydiği süreçte birer Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı. Uğurcan, bu sezon İstanbul'da 0-0 biten lig maçında ve 4-1 kazanılan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı forma giydi.
ICARDI, TRABZONSPOR'A 4 GOL ATTI
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinde Trabzonspor'un ağlarını 4 kez sarstı. Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra Icardi, Karadeniz temsilcisine karşı 4 Süper Lig ve 1 Süper Kupa maçına çıktı. Tecrübeli santrfor, ligde Trabzonspor'un ağlarını 3 kez havalandırırken, kupada da 1 gol kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı mağlup olmadı. Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 7 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken, 22 kez ağları sarstı ve 6 gol yedi.
Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yönettiği takımlara karşı Süper Lig'de mağlup olmadı. Galatasaray, Fatih Tekke'nin yönettiği Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a karşı ligde 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu maçlarda 15 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, sadece 1 golü kalesinde gördü.
