05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Yat yarışlarında 5. ayak mücadeleleri sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 17. kez düzenlenen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nda 5. ayak mücadelesi sona erdi.

calendar 05 Nisan 2026 17:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yat yarışlarında 5. ayak mücadeleleri sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 47 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.

Başhakem Ezgi Kalaycı'nın, rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rotayı tamamlayıp finişe ulaşmaya çalıştı.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) Başkanı Bülent Çelik, trofelerinin beşinci ayağında günü birer yarışla tamamladıklarını nisan sonunda trofeyi tamamlayacaklarını söyledi.

Altı etaptan oluşan trofenin son ayağı, 25-26 Nisan'da yapılacak.

Trofenin 5. ayağında gerçekleştirilen yarışlar sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:

- ORC-A

1- Eker Süzme (Ahmet Eker)

2- Brozex (Sergei Musikhin)

3- Eker 40 (Umut Efe Alpkoçak)

 

- ORC-B

1- Axioma (Gleb Semerenko)

2- Dxarma (Gavrilov Dmitry)

3- Lobster X (Ersen Dinç)

 

- ORC-C

1- Buran (Alexey Moskvin)

2- Lobster ST (Doğukan Kandemir)

3- Strekoza (Mikhail Mischenko)

 

- ORC-D

1- Agile (Tunca Çalışkan)

2- Toxic (Akif Sezer)

3- Avolare (Alxey Tikhonov)

 

- ORC-E

1- Blue X - Lexus Saling Team (Berkcan Arat)

2- Tok Sailing-Azd Logistics (Ahmet Rasim Kahraman)

3- Zamazingo (Celal Yılmaz İşçimenler)

 

- ORC-F

1- Capella II (İhsan Kalaycı)

2- Red Lions-Alutek Metal Joyful Yatchting (Hüseyin Akbulut)

3- Ekinoks (Gökhan Tuna)

 

- ORC-G

1- Almadia (Bülent Çelik)

2- İnhaca (Hasan Çıplak)

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.