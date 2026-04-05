Yat yarışlarında 5. ayak mücadeleleri sona erdi

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği kış trofesinin 5. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Belarus, Estonya, Fransa, Moldova, Slovakya, Rusya ve Ukrayna'dan 47 yelkenli yat ile yaklaşık 400 sporcu katıldı.



Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.



Başhakem Ezgi Kalaycı'nın, rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından ORC-A, ORC-B, ORC-C, ORC-D, ORC-E, ORC-F ve ORC-G sınıflarında koy içinden start alan yatlar, rotayı tamamlayıp finişe ulaşmaya çalıştı.



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) Başkanı Bülent Çelik, trofelerinin beşinci ayağında günü birer yarışla tamamladıklarını nisan sonunda trofeyi tamamlayacaklarını söyledi.



Altı etaptan oluşan trofenin son ayağı, 25-26 Nisan'da yapılacak.



Trofenin 5. ayağında gerçekleştirilen yarışlar sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:



- ORC-A



1- Eker Süzme (Ahmet Eker)



2- Brozex (Sergei Musikhin)



3- Eker 40 (Umut Efe Alpkoçak)







- ORC-B



1- Axioma (Gleb Semerenko)



2- Dxarma (Gavrilov Dmitry)



3- Lobster X (Ersen Dinç)







- ORC-C



1- Buran (Alexey Moskvin)



2- Lobster ST (Doğukan Kandemir)



3- Strekoza (Mikhail Mischenko)







- ORC-D



1- Agile (Tunca Çalışkan)



2- Toxic (Akif Sezer)



3- Avolare (Alxey Tikhonov)







- ORC-E



1- Blue X - Lexus Saling Team (Berkcan Arat)



2- Tok Sailing-Azd Logistics (Ahmet Rasim Kahraman)



3- Zamazingo (Celal Yılmaz İşçimenler)







- ORC-F



1- Capella II (İhsan Kalaycı)



2- Red Lions-Alutek Metal Joyful Yatchting (Hüseyin Akbulut)



3- Ekinoks (Gökhan Tuna)







- ORC-G



1- Almadia (Bülent Çelik)



2- İnhaca (Hasan Çıplak)



