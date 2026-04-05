Samsunspor - Konyaspor: 4 gol, kırmızı, penaltı, kazanan yok!

Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maç 2-2 tamamlandı.Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle Samsunspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse'nin golüyle devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı.Samsunspor'da ilk golü atan Holse, 72'de bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi, Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti.Konyaspor, 79. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle 2-2'yi buldu.Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.Samsunspor'da 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi.Karşılaşma 2-2 tamamlandı.Bu sonucun ardından Samsunspor 36, Konyaspor 31 puana yükseldi.Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan Samsunspor, hafta arasında erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, daha sonra ligde Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.15. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.35. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasında Coulibaly'nin gelişine vurduğu top, kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.51. dakikada Makoumbou'nun ortasına ceza sahası içinde iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda kaleci Bahadır Han Güngördü topu bloke etti.56. dakikada Borevkovic'in pasında ceza sahası içinde müsait pozisyondaki Coulibaly, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.65. dakikada Deniz Türüç'ün defansın arkasında pasında topla buluşan Kramer'in şutunda meşin yuvarlağı son anda kaleci Okan Kocuk, kornere çeldi.90+3 dakikada Mouandilmadji'nin Nagalo'nın müdahalesi sonrasında ceza sahasında yerde kalması nedeniyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Ntcham'ın penaltı atışını kaleci Bahadır Han Güngördü yatarak kontrol etti.Karşılaşma 2-2 berabere sona erdi.Samsun Yeni 19 MayısHalil Umut Meler, Murat Şener, Gökmen BaltacıOkan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 73 Mendes), Borevkovic, Van Drongelen, Soner Gönül, Coulibaly (Dk. 73. Elayis Tavsan), Yalçın Kayan (Dk. 85 Ndiaye) Makoumbou, Emre Kılınç (Dk. 85 Ntcham), Holse, MouandilmadjiBahadır Han Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Jevtovic (Dk. 76 Bjorlo), Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç (Dk. 87 Uğurcan Yazğılı), Bardhi (Dk. 87 Jinho Jo), Olaigbe (Dk. 61 Gonçalves), Muleka (Dk. 61 Kramer)Dk. 42 ve Dk. 72 Holse (Samsunspor), Dk. 23 Bardhi (Penaltıdan), Dk. 79 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)Dk. 90 Nagalo (TÜMOSAN Konyaspor)Dk. 9 Jevtovic ve Dk. 29 Deniz Türüç (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 63 Emre Kılınç (Samsunspor)