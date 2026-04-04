Cennetin Çocukları İsmail Hacıoğlu diziden ayrıldı mı?

Reyting savaşlarında dengeleri değiştirecek bu büyük gelişme, dizinin sıkı takipçilerini adeta yasa boğdu. Her salı ekran başına kilitlenen ve İskender'in hikayesini izleyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o ani vedanın arkasında ne yatıyor?

Kısa ve net cevap: Evet, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu "Cennetin Çocukları" dizisinden resmen AYRILMIŞTIR! Dizinin 25. bölümünde yayınlanan o trajik sahnede; Hacıoğlu'nun hayat verdiği İskender karakteri, senaryo gereği bir kulübede çıkan yangında hayatını kaybederek hikâyeye ve diziye kalıcı olarak veda etmiştir. 26. bölüm itibarıyla oyuncu dizinin kadrosunda yer almamaktadır.

İskender gibi güçlü bir başrol karakterinin aniden senaryodan çıkarılıp öldürülmesi, "Neden ayrıldı?" sorularını da beraberinde getirdi. Yapım şirketinden (Motto Yapım) ve kanaldan resmi bir ayrılık gerekçesi açıklanmasa da magazin ve televizyon kulislerinde şok edici iddialar dolaşıyor:

Yasaklı Madde İddiaları: Medyaya yansıyan ve magazin basınında geniş yer bulan iddialara göre; ünlü oyuncunun yasaklı madde kullanımıyla ilgili yaşanan olayların ardından TRT ve yapım ekibinin ortak kararıyla kadrodan çıkarıldığı öne sürüldü.

Bu krizin patlak vermesinin ardından çekimlere bir süre ara verildiği ve senaryonun acilen değiştirilerek İskender karakterinin ölümünün yazıldığı belirtiliyor.

Yaşanan bu sarsıcı ayrılığın ardından dizinin hikâyesinde ve kadrosunda adeta yaprak dökümü yaşandı. Hacıoğlu ile birlikte dizide "Gönül" karakterini canlandıran Özgü Kaya'nın ve ailesinin de (Yeşim Gül, Alper Türedi) senaryo değişikliği nedeniyle projeye veda ettiği öğrenildi. Ayrıca Eren Hacısalihoğlu da kadrodan ayrılan isimler arasına katıldı.

Peki yeni hikâyede neler olacak?

İsmail Hacıoğlu'nun vedasının ardından hikâyede revizyona giden yapım ekibi, başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'e emanet etti. Ayrıca dizinin ilerleyen sürecinde Alperen Duymaz'ın da hikâyeye kilit bir rolle dahil olduğu ve kadrodaki boşluğu dolduracağı basına yansıyan detaylar arasında yer alıyor.