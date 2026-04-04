Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 15:30 -
Güncelleme Tarihi:
04 Nisan 2026 15:30
Cennetin Çocukları İsmail Hacıoğlu diziden ayrıldı mı?
TRT 1 ekranlarının reyting rekorları kıran ve salı akşamlarına damga vuran sevilen dizisi "Cennetin Çocukları" cephesinde izleyicileri şoke eden bir ayrılık yaşandı! Dizide yer altı dünyasının kilit isimlerinden İskender (Kâmil) karakterine hayat veren başarılı oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun 26. bölümde ekranlarda olmaması, sosyal medyada ve arama motorlarında büyük bir fırtına kopardı. Usta oyuncunun diziden tamamen koptuğunu öğrenen hayranları günün en çok merak edilen sorusunu sormaya başladı: Cennetin Çocukları İsmail Hacıoğlu diziden ayrıldı mı? İsmail Hacıoğlu neden yok, yerine kim geldi? İşte 4 Nisan 2026 itibarıyla televizyon dünyasını sarsan o ayrılığın perde arkası ve kulislerde konuşulan çarpıcı iddialar…
Reyting savaşlarında dengeleri değiştirecek bu büyük gelişme, dizinin sıkı takipçilerini adeta yasa boğdu. Her salı ekran başına kilitlenen ve İskender'in hikayesini izleyenler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o ani vedanın arkasında ne yatıyor?
İSMAİL HACIOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI? (25. BÖLÜM VEDASI)Kısa ve net cevap: Evet, başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu "Cennetin Çocukları" dizisinden resmen AYRILMIŞTIR! Dizinin 25. bölümünde yayınlanan o trajik sahnede; Hacıoğlu'nun hayat verdiği İskender karakteri, senaryo gereği bir kulübede çıkan yangında hayatını kaybederek hikâyeye ve diziye kalıcı olarak veda etmiştir. 26. bölüm itibarıyla oyuncu dizinin kadrosunda yer almamaktadır.İSMAİL HACIOĞLU NEDEN AYRILDI? İŞTE KULİSLERDEKİ İDDİALAR!İskender gibi güçlü bir başrol karakterinin aniden senaryodan çıkarılıp öldürülmesi, "Neden ayrıldı?" sorularını da beraberinde getirdi. Yapım şirketinden (Motto Yapım) ve kanaldan resmi bir ayrılık gerekçesi açıklanmasa da magazin ve televizyon kulislerinde şok edici iddialar dolaşıyor:Yasaklı Madde İddiaları: Medyaya yansıyan ve magazin basınında geniş yer bulan iddialara göre; ünlü oyuncunun yasaklı madde kullanımıyla ilgili yaşanan olayların ardından TRT ve yapım ekibinin ortak kararıyla kadrodan çıkarıldığı öne sürüldü.Bu krizin patlak vermesinin ardından çekimlere bir süre ara verildiği ve senaryonun acilen değiştirilerek İskender karakterinin ölümünün yazıldığı belirtiliyor.İSMAİL HACIOĞLU'NUN YERİNE KİM GELDİ? (YENİ BAŞROL KİM?)Yaşanan bu sarsıcı ayrılığın ardından dizinin hikâyesinde ve kadrosunda adeta yaprak dökümü yaşandı. Hacıoğlu ile birlikte dizide "Gönül" karakterini canlandıran Özgü Kaya'nın ve ailesinin de (Yeşim Gül, Alper Türedi) senaryo değişikliği nedeniyle projeye veda ettiği öğrenildi. Ayrıca Eren Hacısalihoğlu da kadrodan ayrılan isimler arasına katıldı.Peki yeni hikâyede neler olacak?İsmail Hacıoğlu'nun vedasının ardından hikâyede revizyona giden yapım ekibi, başrolleri Burak Serdar Şanal ve Buse Meral'e emanet etti. Ayrıca dizinin ilerleyen sürecinde Alperen Duymaz'ın da hikâyeye kilit bir rolle dahil olduğu ve kadrodaki boşluğu dolduracağı basına yansıyan detaylar arasında yer alıyor.
