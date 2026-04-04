Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 15:56 -
Güncelleme Tarihi:
04 Nisan 2026 15:56
EuroCup final ne zaman? 2026 BKT EuroCup final serisi maç takvimi
Avrupa basketbolunun en büyük iki numaralı kupasında nefesler tutuldu, gözler dev final serisine çevrildi! BKT EuroCup 2025-2026 sezonunda şampiyonu belirleyecek ve gelecek sezon EuroLeague biletini cebine koyacak takımı tayin edecek dev eşleşme için geri sayım başladı. Yarı finalde fırtına gibi esen temsilcimiz Beşiktaş'ın adını altın harflerle finale yazdırmasının ardından, Türk basketbolseverler arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, EuroCup final ne zaman? 2026 BKT EuroCup final serisi ilk maçı hangi tarihte oynanacak, Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan o dev final takvimine dair son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…
Kupa beyi olmak ve EuroLeague sahnesine geri dönmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar planlarını şimdiden final takvimine göre yapmaya başladı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olacağı o büyük maç serisi için tarihler netleşti. Peki, final heyecanı ne zaman başlıyor?
2026 EUROCUP FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK? (MAÇ TAKVİMİ)Kısa ve net cevap: 2025-2026 BKT EuroCup final serisinin ilk maçı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak! Üç maç üzerinden (Best-of-three) oynanacak olan ve 2 galibiyete ulaşan takımın kupayı müzesine götüreceği final serisinin tam takvimi, Euroleague Basketball yönetimi tarafından şu şekilde açıklandı:1. Maç: 22 Nisan 2026 Çarşamba2. Maç: 28 Nisan 2026 Salı3. Maç (Gerekirse): 1 Mayıs 2026 CumaEv sahibi avantajının normal sezonu daha üst sırada bitiren takımda olacağı final serisinin saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri (TRT Spor vb.) finalistlerin tam olarak kesinleşmesinin ardından resmi olarak duyurulacak.İLK FİNALİSTİMİZ BEŞİKTAŞ! RAKİP KİM OLACAK?EuroCup yarı final serisinde göğsümüzü kabartan bir Türk derbisi yaşanmıştı. Bahçeşehir Koleji ile eşleşen Beşiktaş, rakibini seride 2-0 (91-72 ve 82-72) gibi net skorlarla mağlup ederek ilk finalist olmayı başardı.Siyah-beyazlı temsilcimizin finaldeki rakibini belirleyecek olan diğer yarı final serisinde ise nefes kesen bir heyecan devam ediyor:
Fransa temsilcisi JL Bourg-en-Bresse ile bir diğer temsilcimiz Türk Telekom arasındaki zorlu yarı final serisinde durum şu an 1-1 berabere!Serinin kaderini belirleyecek ve finale çıkacak ikinci takımı tayin edecek olan 3. son maç, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Eğer Türk Telekom deplasmanda bu maçı kazanırsa, EuroCup tarihinde bir ilk yaşanacak ve finalde iki Türk takımı (Beşiktaş - Türk Telekom) karşı karşıya gelecek!
