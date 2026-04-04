EuroCup final ne zaman? 2026 BKT EuroCup final serisi maç takvimi

Kupa beyi olmak ve EuroLeague sahnesine geri dönmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar planlarını şimdiden final takvimine göre yapmaya başladı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olacağı o büyük maç serisi için tarihler netleşti. Peki, final heyecanı ne zaman başlıyor?

Kısa ve net cevap: 2025-2026 BKT EuroCup final serisinin ilk maçı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak! Üç maç üzerinden (Best-of-three) oynanacak olan ve 2 galibiyete ulaşan takımın kupayı müzesine götüreceği final serisinin tam takvimi, Euroleague Basketball yönetimi tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Maç: 22 Nisan 2026 Çarşamba

2. Maç: 28 Nisan 2026 Salı

3. Maç (Gerekirse): 1 Mayıs 2026 Cuma

Ev sahibi avantajının normal sezonu daha üst sırada bitiren takımda olacağı final serisinin saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri (TRT Spor vb.) finalistlerin tam olarak kesinleşmesinin ardından resmi olarak duyurulacak.

EuroCup yarı final serisinde göğsümüzü kabartan bir Türk derbisi yaşanmıştı. Bahçeşehir Koleji ile eşleşen Beşiktaş, rakibini seride 2-0 (91-72 ve 82-72) gibi net skorlarla mağlup ederek ilk finalist olmayı başardı.

Siyah-beyazlı temsilcimizin finaldeki rakibini belirleyecek olan diğer yarı final serisinde ise nefes kesen bir heyecan devam ediyor:

Fransa temsilcisi JL Bourg-en-Bresse ile bir diğer temsilcimiz Türk Telekom arasındaki zorlu yarı final serisinde durum şu an 1-1 berabere!

Serinin kaderini belirleyecek ve finale çıkacak ikinci takımı tayin edecek olan 3. son maç, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Eğer Türk Telekom deplasmanda bu maçı kazanırsa, EuroCup tarihinde bir ilk yaşanacak ve finalde iki Türk takımı (Beşiktaş - Türk Telekom) karşı karşıya gelecek!