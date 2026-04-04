Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 15:56 - Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 15:56

EuroCup final ne zaman? 2026 BKT EuroCup final serisi maç takvimi

Avrupa basketbolunun en büyük iki numaralı kupasında nefesler tutuldu, gözler dev final serisine çevrildi! BKT EuroCup 2025-2026 sezonunda şampiyonu belirleyecek ve gelecek sezon EuroLeague biletini cebine koyacak takımı tayin edecek dev eşleşme için geri sayım başladı. Yarı finalde fırtına gibi esen temsilcimiz Beşiktaş'ın adını altın harflerle finale yazdırmasının ardından, Türk basketbolseverler arama motorlarında günün en çok merak edilen sorusunu araştırıyor. Peki, EuroCup final ne zaman? 2026 BKT EuroCup final serisi ilk maçı hangi tarihte oynanacak, Beşiktaş'ın rakibi kim olacak? İşte basketbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan o dev final takvimine dair son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar…

EuroCup final ne zaman? 2026 BKT EuroCup final serisi maç takvimi
Abone Ol
Kupa beyi olmak ve EuroLeague sahnesine geri dönmek isteyen siyah-beyazlı taraftarlar planlarını şimdiden final takvimine göre yapmaya başladı. Tüm Türkiye'nin tek yürek olacağı o büyük maç serisi için tarihler netleşti. Peki, final heyecanı ne zaman başlıyor?
2026 EUROCUP FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK? (MAÇ TAKVİMİ)
Kısa ve net cevap: 2025-2026 BKT EuroCup final serisinin ilk maçı, 22 Nisan 2026 Çarşamba günü oynanacak! Üç maç üzerinden (Best-of-three) oynanacak olan ve 2 galibiyete ulaşan takımın kupayı müzesine götüreceği final serisinin tam takvimi, Euroleague Basketball yönetimi tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Maç: 22 Nisan 2026 Çarşamba

2. Maç: 28 Nisan 2026 Salı

3. Maç (Gerekirse): 1 Mayıs 2026 Cuma

Ev sahibi avantajının normal sezonu daha üst sırada bitiren takımda olacağı final serisinin saatleri ve yayıncı kuruluş bilgileri (TRT Spor vb.) finalistlerin tam olarak kesinleşmesinin ardından resmi olarak duyurulacak.

İLK FİNALİSTİMİZ BEŞİKTAŞ! RAKİP KİM OLACAK?
EuroCup yarı final serisinde göğsümüzü kabartan bir Türk derbisi yaşanmıştı. Bahçeşehir Koleji ile eşleşen Beşiktaş, rakibini seride 2-0 (91-72 ve 82-72) gibi net skorlarla mağlup ederek ilk finalist olmayı başardı.

Siyah-beyazlı temsilcimizin finaldeki rakibini belirleyecek olan diğer yarı final serisinde ise nefes kesen bir heyecan devam ediyor:


Fransa temsilcisi JL Bourg-en-Bresse ile bir diğer temsilcimiz Türk Telekom arasındaki zorlu yarı final serisinde durum şu an 1-1 berabere!

Serinin kaderini belirleyecek ve finale çıkacak ikinci takımı tayin edecek olan 3. son maç, 8 Nisan 2026 Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Eğer Türk Telekom deplasmanda bu maçı kazanırsa, EuroCup tarihinde bir ilk yaşanacak ve finalde iki Türk takımı (Beşiktaş - Türk Telekom) karşı karşıya gelecek!

1
Fenerbahçe - Beşiktaş: 11'ler
2
Beşiktaş'tan Kadıköy'deki penaltı sonrası ilk tepki!
3
Fenerbahçe'nin 90+7'de kazandığı penaltı pozisyonu
4
Ertuğrul Doğan'dan Onuralp Çakıroğlu paylaşımı
5
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a gönderme!
6
Emmanuel Agbadou'dan penaltı pozisyonu için flaş açıklama!
7
Süper Lig Puan Durumu ve kalan maçlar!

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.