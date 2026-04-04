05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Yalçın Koşukavak: ''Milli ara bize iyi geldi''

Trendyol 1. Lig'in 33 haftasında Ankara Keçiörengücü, Vanspor'u 3-0 mağlup etti. Maç sonu iki takımın teknik patronları önemli açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 17:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 3-0 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, sözlerine Van'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.

Takımının bugün çok iyi bir maç oynadığını anlatan Koşuvak, "Oyuncularım bugün ilk 35 dakika çok güçlü bir oyun oynadı. Skoru bu bölümde 2-0 ya da 3-0'a getirip maçı erken bitirebilirdik ancak son bölgede tercih hataları yaptık. İlk yarının son bölümünde rakibimizi oyuna ortak ettik ama devreye gol yemeden girdik." diye konuştu.

İkinci yarıda oyuncularının direktiflere iyi yanıt verdiğini aktaran Koşukavak, "İkinci yarıda oyunu daha önde tutma çabamız sonuç verdi ve skor 3-0'a geldi. Daha farklı da olabilirdi. Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Milli ara bize iyi geldi, bugün de bunun karşılığını aldık. Play-off hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takımın son haftalardaki yükselen performansına da değinen Koşukavak, "Kadro derinliğimiz sınırlıydı, özellikle yoğun fikstürde az süre alan oyunculardan yeterli katkı alamıyorduk. Ancak bugün oyuna giren oyuncularımız daha iyi performans gösterdi. Oyuncularımız yüksek konsantrasyonla planlara sadık kalıyor. Başarı da buradan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

VANSPOR CEPHESİ

İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Öncelikle Van'daki depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Keçiörengücü'nü de tebrik ediyorum. Uzun yıllardır istikrarlı şekilde yönetilen bir kulüp ve bu sezon play-off yarışı içindeler. Başarılar diliyorum." diye konuştu.

İlk golü yedikten sonra oyunun kontrolünü ele aldıklarını anlatan Korkmaz, "İkinci gole kadar top bizdeydi. Ancak 2-0'dan sonra disiplinden kopmamız bize yakışmadı. Bu seviyede bir takımın skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmaması gerekir." ifadelerini kullandı.

Takımın genel durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:

"Artık camia olarak ne için burada olduğumuza karar vermemiz gerekiyor. Hedefimizin ne olduğu, nasıl bir planlama yapılacağı netleşmeli. Son haftalarda bir belirsizlik söz konusu ve bu da sahaya yansıyor. Bu büyük camianın hedefsiz bir görüntü çizme hakkı yok. Tüm paydaşlarla birlikte oturup geleceğe dair net kararlar almalıyız."

 
 
SON HABERLER
Tümü
  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.