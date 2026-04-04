Yalçın Koşukavak: ''Milli ara bize iyi geldi''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 3-0 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, sözlerine Van'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.
Takımının bugün çok iyi bir maç oynadığını anlatan Koşuvak, "Oyuncularım bugün ilk 35 dakika çok güçlü bir oyun oynadı. Skoru bu bölümde 2-0 ya da 3-0'a getirip maçı erken bitirebilirdik ancak son bölgede tercih hataları yaptık. İlk yarının son bölümünde rakibimizi oyuna ortak ettik ama devreye gol yemeden girdik." diye konuştu.
İkinci yarıda oyuncularının direktiflere iyi yanıt verdiğini aktaran Koşukavak, "İkinci yarıda oyunu daha önde tutma çabamız sonuç verdi ve skor 3-0'a geldi. Daha farklı da olabilirdi. Oyuncularımı özverili mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Milli ara bize iyi geldi, bugün de bunun karşılığını aldık. Play-off hedefimiz doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımın son haftalardaki yükselen performansına da değinen Koşukavak, "Kadro derinliğimiz sınırlıydı, özellikle yoğun fikstürde az süre alan oyunculardan yeterli katkı alamıyorduk. Ancak bugün oyuna giren oyuncularımız daha iyi performans gösterdi. Oyuncularımız yüksek konsantrasyonla planlara sadık kalıyor. Başarı da buradan geliyor." değerlendirmesinde bulundu.
VANSPOR CEPHESİ
İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirterek, "Öncelikle Van'daki depremden dolayı tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Keçiörengücü'nü de tebrik ediyorum. Uzun yıllardır istikrarlı şekilde yönetilen bir kulüp ve bu sezon play-off yarışı içindeler. Başarılar diliyorum." diye konuştu.
İlk golü yedikten sonra oyunun kontrolünü ele aldıklarını anlatan Korkmaz, "İkinci gole kadar top bizdeydi. Ancak 2-0'dan sonra disiplinden kopmamız bize yakışmadı. Bu seviyede bir takımın skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmaması gerekir." ifadelerini kullandı.
Takımın genel durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, şunları kaydetti:
"Artık camia olarak ne için burada olduğumuza karar vermemiz gerekiyor. Hedefimizin ne olduğu, nasıl bir planlama yapılacağı netleşmeli. Son haftalarda bir belirsizlik söz konusu ve bu da sahaya yansıyor. Bu büyük camianın hedefsiz bir görüntü çizme hakkı yok. Tüm paydaşlarla birlikte oturup geleceğe dair net kararlar almalıyız."
