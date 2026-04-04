Yalçın Koşukavak: ''Milli ara bize iyi geldi''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında İmaj Altyapı Vanspor FK'yi 3-0 mağlup eden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Koşukavak, sözlerine Van'da meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek başladı.Takımının bugün çok iyi bir maç oynadığını anlatan Koşuvak,diye konuştu.İkinci yarıda oyuncularının direktiflere iyi yanıt verdiğini aktaran Koşukavak,ifadelerini kullandı.Takımın son haftalardaki yükselen performansına da değinen Koşukavak,değerlendirmesinde bulundu.İmaj Altyapı Vanspor FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını belirterek,diye konuştu.İlk golü yedikten sonra oyunun kontrolünü ele aldıklarını anlatan Korkmaz,ifadelerini kullandı.Takımın genel durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, şunları kaydetti: