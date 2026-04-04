05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: "Onları dinlemiyorum!"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Galatasaray maçı öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 18:59
Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: 'Onları dinlemiyorum!'
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig'de nefeslerin tutulduğu Trabzonspor - Galatasaray derbisi öncesinde açıklama yaptı.

Dev karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunan Hacıosmanoğlu, maçın hakemi ile ilgili net mesajlar verdi.

Kritik mücadelede odağın sadece futbol olması gerektiğinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "Trabzonspor-Galatasaray maçına dair tek arzum, bu akşam sahada hakemi kimse görmesin. Oynanan futbolu görsün." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, "Kimsenin hakkı yenmesin. Sahada kim hak ediyorsa, o kazansın." sözlerini sürdürdü.

"PARAYI MEZARA GÖTÜRMEYECEĞİZ"

Milli Takımla ilgili prim tartışmalarına değinen Hacıosmanoğlu, "Cenab-ı Allah federasyon başkanlığını nasip etti. Para ne günler için lazım? Bu günler için lazım. Çocukları biraz motive edebildiysek ne mutlu bize. Yoksa parayı mezara götürmeyeceğiz, kimse merak etmesin. Biz kendi paramızdan, kendi sermayemizden çocuklara veriyoruz. Dünya şampiyonu olun dedim; belki de hayal edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşacaksınız dedim. İnsanlar konuşuyor, bir şeylerin altında bir şeyler arıyor ama ben hiç dinlemiyorum. Siz de dinlemeyin." ifadelerini kullandı.

"BİZ TÜRK İSLAM ALEMİNİ TEMSİL EDİYORUZ"

Hacıosmanoğu, "Çok değerli federasyon başkanları, Türk futboluna hizmet etti. Trabzonlu olarak ayırmanın davası yok; bu, milli bir dava. Hatta sadece 80 milyon olarak düşünmeyin, biz Türk İslam alemini temsil ediyoruz. 20'ye yakın ülke federasyon başkanı beni aradı. 'Biz Türkiye'nin başarısını istiyoruz, gurur duyacağız' dediler. Kosova Federasyon başkanı başarılar diledi, 'Bizi mahçup etmeyin' dedi. Cenab-ı Allah nasip eder inşallah kupayı almayı, alır geliriz inşallah." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
