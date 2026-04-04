05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Bundesliga'da Romulo fırtınası

Leipzig, Romulo'nun gol attığı maçta Werder Bremen deplasmanında 2-1 kazandı.

calendar 04 Nisan 2026 18:32
Bundesliga'da Romulo fırtınası
Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Weserstadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leipzig, 2-1'lik skorla kazandı.

Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Antonio Nusa ile 52. dakikada Romulo Cardoso attı.

Göztepe'nin eski golcüsü Romulo, Leipzig formasıyla bu sezon attığı gol sayısını 8'e yükseltti.

Werder Bremen'in tek golü 90+4. dakikada Salim Musah'tan geldi.

LEİPZİG YÜKSELİŞTE

Son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Leipzig, puanını 53'e yükseltti. Werder Bremen ise 28 puanda kaldı.

Leipzig, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Werder Bremen ise Köln deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
