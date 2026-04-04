Bundesliga'da Romulo fırtınası

LEİPZİG YÜKSELİŞTE

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Werder Bremen ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Weserstadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Leipzig, 2-1'lik skorla kazandı.Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Antonio Nusa ile 52. dakikada Romulo Cardoso attı.Göztepe'nin eski golcüsü Romulo, Leipzig formasıyla bu sezon attığı gol sayısını 8'e yükseltti.Werder Bremen'in tek golü 90+4. dakikada Salim Musah'tan geldi.Son 5 maçta 4. galibiyetini elde eden Leipzig, puanını 53'e yükseltti. Werder Bremen ise 28 puanda kaldı.Leipzig, gelecek hafta Borussia Mönchengladbach'ı konuk edecek. Werder Bremen ise Köln deplasmanına gidecek.