Vedat Muriqi'den Real Madrid'e ağır hasar!

Mallorca, Real Madrid karşısında Morlanes ile 1-0 öne geçti! 🔥🔥pic.twitter.com/E5HTb2tBh5



— Sporx (@sporx) April 4, 2026

Eder Militao sakatlıktan golle döndü! 🔥pic.twitter.com/PMMqcv5LL7



— Sporx (@sporx) April 4, 2026

Vedat Muriqi, Real Madrid'e 90+1'de attığı gol sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı.👀pic.twitter.com/NLcq5jd47O https://t.co/Oaj8zGYEzl



— Sporx (@sporx) April 4, 2026

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.Milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.La Liga'da 3 hafta sonra mağlup olan Real Madrid, 1 maç fazlasına karşın 69 puanla Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.Kümede kalma savaşı veren Mallorca, puanını 31'e yüksetti ve ateş hattından çıktı.Real Madrid, hafta içinde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçına çıktıktan sonra Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.