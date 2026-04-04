05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Vedat Muriqi'den Real Madrid'e ağır hasar!

Vedat Muriqi, 90+1'de attığı golle Real Madrid'i yıktı ve şampiyonluk yolunda ağır hasar verdi.

04 Nisan 2026 19:13 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 19:25
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.

Mallorca'yı öne geçiren golü 41. dakikada Manu Morlanes kaydetti.

Real Madrid, 88. dakikada stoperi Eder Militao ile eşitliği sağladı.

Vedat Muriqi, 90+1'de Mallorca'ya galibiyeti getiren golü attı.


ARDA GÜLER 72 DAKİKA OYNADI

Milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK KAYIP

La Liga'da 3 hafta sonra mağlup olan Real Madrid, 1 maç fazlasına karşın 69 puanla Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.

Kümede kalma savaşı veren Mallorca, puanını 31'e yüksetti ve ateş hattından çıktı.

REAL MADRID'İN FİKSTÜRÜ ZORLU

Real Madrid, hafta içinde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçına çıktıktan sonra Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
