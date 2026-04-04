Vedat Muriqi'den Real Madrid'e ağır hasar!

İspanya La Liga'nın 30. haftasında Real Mallorca ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Son Moix'de oynanan mücadeleyi ev sahibi Mallorca 2-1'lik skorla kazandı.
Mallorca'yı öne geçiren golü 41. dakikada Manu Morlanes kaydetti.
ARDA GÜLER 72 DAKİKA OYNADI
Milli yıldızımız Arda Güler, maça ilk 11'de başladı ve 72 dakika sahada kaldı.
ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK KAYIP
La Liga'da 3 hafta sonra mağlup olan Real Madrid, 1 maç fazlasına karşın 69 puanla Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı.
Kümede kalma savaşı veren Mallorca, puanını 31'e yüksetti ve ateş hattından çıktı.
REAL MADRID'İN FİKSTÜRÜ ZORLU
Real Madrid, hafta içinde Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi maçına çıktıktan sonra Girona'yı konuk edecek. Mallorca ise evinde Rayo Vallecano'yu ağırlayacak.
Real Madrid, 88. dakikada stoperi Eder Militao ile eşitliği sağladı.
Vedat Muriqi, 90+1'de Mallorca'ya galibiyeti getiren golü attı.
