05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Stoilov 6 maç sonra gelen galibiyet sonrası konuştu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov maç sonu açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2026 17:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-0 yenen Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Stoilov, iki takımın da baskı altında olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Aslında iki takım adına da çok zor ve sıkı bir maçtı. Çünkü iki takımın da puana ihtiyacı vardı. Bu tabii ki maçın kalitesini de zaman zaman futbol anlamında etkiledi. Daha önce bizim hak edip kazanamadığımız maçlar olmuştu. Bugün iyi mücadele ettik. Aynı zamanda kazanma adına da şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Bununla beraber organizasyon anlamında sahada iyi bir Göztepe vardı. Rakibe neredeyse hiç fırsat vermedik. Gençlerbirliği de çok iyi bir takım, çok iyi bir hocası ve oyuncuları var. Onların da ileride daha iyi sonuçlar alacağına inanıyorum."

Maçtaki oyun stratejilerine değinen Stoilov, "Aslında her takımın maç maç stratejisi oluyor. Bizimse bugünkü maç stratejimiz rakibe biraz daha alan verip öndeki hızlı forvetlerimizle hızlı ataklar yaratmaktı. Bu stratejiler maç için oluşturuluyor ve bazen işe yarıyor bazen yaramıyor. Burada golü bulan maçı kazanıyor." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.