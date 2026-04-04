05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı yine yendi ve şampiyonluğu kazandı!

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup etti. Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti.

calendar 04 Nisan 2026 17:45 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 18:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, play-off final serisi üçüncü maçında karşı karşıya geldi.

Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sezon yenilgi yaşamayan Fenerbahçe Opet, namağlup şampiyon oldu.

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde üst üste 8, toplamda ise 20. kez kupayı müzesine götürdü.

MAÇTAN DAKİKALAR

İlk çeyreğin başında iki takım da hücumda zorlanırken Fenerbahçe Opet, Olcay Çakır Turgut'un serbest atışlarıyla 4. dakikayı 9-4 üstün tamamladı. 7. dakikada sarı-kırmızılılar, Kuier'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 15-13. Rakibinin boş döndüğü hücumlar sonrası boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, birinci periyodu 22-17 önde bitirdi.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Konuk ekip, Sevgi Uzun'un 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Galatasaray Çağdaş Faktoring Johannes'in üst üste kaydettiği basketlerle rakibine karşılık verirken, sarı-lacivertliler soyunma odasına da 45-40 üstün gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı 14 sayılık seriyle 26. dakikada farkı 19 sayıya (40-59) çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 69-53 önde girdi.

Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli yöneticiler de mücadeleyi saha kenarından takip etti.


FENERBAHÇE HEGEMONYASI

Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda oynadığı 6 derbiyi de kazanan Fenerbahçe, son yıllarda büyük bir hegemonya kurduğu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8. kez kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.

 

LİGDE SON DÖNEME DAMGA VURDU

 

Sarı-lacivertli ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 20 şampiyonluğun 9'una son 10 yılda imza attı.

 

Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.

 

2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.

 

2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 8 defa kupayı müzesine götürerek bu seriyi ikinci kez yakaladı ve lige damgasını vurdu.

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

 

GALATASARAY, 13 KEZ ŞAMPİYON OLDU

 

Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

 

Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.

 

1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk özlemi 12 yıla çıktı.

 

BEŞİKTAŞ VE ODTÜ, 3'ER KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er kez şampiyonluk elde etti.

 

Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.

 

LİG ŞAMPİYONLARI

 

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:

 

Sezon Şampiyon
1980-1981 ODTÜ
1981-1982 ODTÜ
1982-1983 ODTÜ
1983-1984 Beşiktaş
1984-1985 Beşiktaş
1985-1986 MTA
1986-1987 MTA
1987-1988 Galatasaray
1988-1989 İstanbul Üniversitesi
1989-1990 Galatasaray
1990-1991 Galatasaray
1991-1992 Galatasaray
1992-1993 Galatasaray
1993-1994 Galatasaray
1994-1995 Galatasaray
1995-1996 Galatasaray
1996-1997 Galatasaray
1997-1998 Galatasaray
1998-1999 Fenerbahçe
1999-2000 Galatasaray
2000-2001 BOTAŞ
2001-2002 Fenerbahçe
2002-2003 BOTAŞ
2003-2004 Fenerbahçe
2004-2005 Beşiktaş
2005-2006 Fenerbahçe
2006-2007 Fenerbahçe
2007-2008 Fenerbahçe
2008-2009 Fenerbahçe
2009-2010 Fenerbahçe
2010-2011 Fenerbahçe
2011-2012 Fenerbahçe
2012-2013 Fenerbahçe
2013-2014 Galatasaray
2014-2015 Galatasaray
2015-2016 Fenerbahçe
2016-2017 Yakın Doğu Üniversitesi
2017-2018 Fenerbahçe
2018-2019 Fenerbahçe
2019-2020 Tamamlanamadı
2020-2021 Fenerbahçe
2021-2022 Fenerbahçe
2022-2023 Fenerbahçe
2023-2024 Fenerbahçe
2024-2025 Fenerbahçe
2025-2026 Fenerbahçe
 

NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.

 

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz

1. Periyot: 17-22

Devre: 40-45

3. Periyot: 53-69

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
