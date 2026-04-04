Fenerbahçe Opet, Galatasaray'ı yine yendi ve şampiyonluğu kazandı!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Çağdaş Faktoring ile Fenerbahçe Opet, play-off final serisi üçüncü maçında karşı karşıya geldi.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Opet, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i deplasmanda 87-76 mağlup etti.
Seride durumu 3-0 yapan Fenerbahçe, şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sezon yenilgi yaşamayan Fenerbahçe Opet, namağlup şampiyon oldu.
Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligde üst üste 8, toplamda ise 20. kez kupayı müzesine götürdü.
MAÇTAN DAKİKALAR
İlk çeyreğin başında iki takım da hücumda zorlanırken Fenerbahçe Opet, Olcay Çakır Turgut'un serbest atışlarıyla 4. dakikayı 9-4 üstün tamamladı. 7. dakikada sarı-kırmızılılar, Kuier'in üç sayılık basketiyle öne geçti: 15-13. Rakibinin boş döndüğü hücumlar sonrası boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe Opet, birinci periyodu 22-17 önde bitirdi.
Karşılaşmanın ikinci çeyreğine etkili başlayan taraf Fenerbahçe Opet oldu. Konuk ekip, Sevgi Uzun'un 13. dakikadaki üç sayılık basketiyle farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Galatasaray Çağdaş Faktoring Johannes'in üst üste kaydettiği basketlerle rakibine karşılık verirken, sarı-lacivertliler soyunma odasına da 45-40 üstün gitti.
Müsabakanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Fenerbahçe Opet, yakaladığı 14 sayılık seriyle 26. dakikada farkı 19 sayıya (40-59) çıkardı. Oyunun kontrolünü elinde tutan sarı-lacivertli takım, son çeyreğe de 69-53 önde girdi.
Son periyotta da üstün mücadelesini sürdüren ve rakibinin geri dönüş yapmasına izin vermeyen Fenerbahçe Opet, müsabakadan 87-76 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ve sarı-lacivertli yöneticiler de mücadeleyi saha kenarından takip etti.
FENERBAHÇE HEGEMONYASI
Bu sezon Galatasaray ile tüm kulvarlarda oynadığı 6 derbiyi de kazanan Fenerbahçe, son yıllarda büyük bir hegemonya kurduğu Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 8. kez kupanın sahibi olarak büyük bir başarıya imza attı.
LİGDE SON DÖNEME DAMGA VURDU
Sarı-lacivertli ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde elde ettiği 20 şampiyonluğun 9'una son 10 yılda imza attı.
Fenerbahçe Opet, en çok şampiyonluğa ulaşan takım olarak öne çıktığı ligde ilk kez 1998-1999 sezonunda kupayı müzesine götürdü.
2001-2002 ile 2003-2004 sezonlarında da şampiyonluk ipini göğüsleyen sarı-lacivertliler, 2006-2013 yıllarında üst üste 8 kez kupanın sahibi oldu.
2015-2016'da yeniden şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, 2017-2018'den itibaren ise peş peşe 8 defa kupayı müzesine götürerek bu seriyi ikinci kez yakaladı ve lige damgasını vurdu.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.
GALATASARAY, 13 KEZ ŞAMPİYON OLDU
Sarı-kırmızılı ekip, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13 kez şampiyonluk sevinci yaşadı.
Ligde ilk şampiyonluğunu 1987-1988 sezonunda elde eden Galatasaray, 1990-1998 yıllarında üst üste 9 kez kupanın sahibi olarak rekor kırdı.
1999-2000, 2013-2014 ve 2014-2015'te de zirvede yer alan sarı-kırmızılıların Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki şampiyonluk özlemi 12 yıla çıktı.
BEŞİKTAŞ VE ODTÜ, 3'ER KEZ ŞAMPİYONLUĞA ULAŞTI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş ve ODTÜ, 3'er kez şampiyonluk elde etti.
Ligde ayrıca MTA ve BOTAŞ 2'şer, İstanbul Üniversitesi ile Yakın Doğu Üniversitesi de birer şampiyonluk kazandı.
LİG ŞAMPİYONLARI
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon olan takımlar şöyle:
|Sezon
|Şampiyon
|1980-1981
|ODTÜ
|1981-1982
|ODTÜ
|1982-1983
|ODTÜ
|1983-1984
|Beşiktaş
|1984-1985
|Beşiktaş
|1985-1986
|MTA
|1986-1987
|MTA
|1987-1988
|Galatasaray
|1988-1989
|İstanbul Üniversitesi
|1989-1990
|Galatasaray
|1990-1991
|Galatasaray
|1991-1992
|Galatasaray
|1992-1993
|Galatasaray
|1993-1994
|Galatasaray
|1994-1995
|Galatasaray
|1995-1996
|Galatasaray
|1996-1997
|Galatasaray
|1997-1998
|Galatasaray
|1998-1999
|Fenerbahçe
|1999-2000
|Galatasaray
|2000-2001
|BOTAŞ
|2001-2002
|Fenerbahçe
|2002-2003
|BOTAŞ
|2003-2004
|Fenerbahçe
|2004-2005
|Beşiktaş
|2005-2006
|Fenerbahçe
|2006-2007
|Fenerbahçe
|2007-2008
|Fenerbahçe
|2008-2009
|Fenerbahçe
|2009-2010
|Fenerbahçe
|2010-2011
|Fenerbahçe
|2011-2012
|Fenerbahçe
|2012-2013
|Fenerbahçe
|2013-2014
|Galatasaray
|2014-2015
|Galatasaray
|2015-2016
|Fenerbahçe
|2016-2017
|Yakın Doğu Üniversitesi
|2017-2018
|Fenerbahçe
|2018-2019
|Fenerbahçe
|2019-2020
|Tamamlanamadı
|2020-2021
|Fenerbahçe
|2021-2022
|Fenerbahçe
|2022-2023
|Fenerbahçe
|2023-2024
|Fenerbahçe
|2024-2025
|Fenerbahçe
|2025-2026
|Fenerbahçe
NOT: Ligde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Orkun Yurttaş, Ozan Gönen, Berk Kurtulmuş
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik 5, Derin Erdoğan 12, Juhasz 3, Johannes 17, Kuier 16, Smalls 3, Williams 12, Ayşe Cora Yamaner, Sude Yılmaz 7, Elif Bayram 1
Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 15, Olcay Çakır Turgut 13, Meesseman 13, Rupert 24, Allemand 5, Williams 13, McCovan 4, Ayşe Yılmaz
1. Periyot: 17-22
Devre: 40-45
3. Periyot: 53-69