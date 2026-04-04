05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Manchester City, FA Cup'ta Liverpool'u dağıttı!

FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

04 Nisan 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 16:39
FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u ağırladı. Manchester City, Etihad'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.

Manchester City, Erling Haaland'ın 39. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City, Norveçli golcünün 45+2. dakikadaki golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı.

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 50. dakikada Antoine Semenyo ile bir gol daha buldu ve skor 3-0'a geldi. Manchester City, 57. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Liverpool karşısında durumu 4-0'a getirdi.

Liverpool'da Muhammed Salah, 64. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.

Maçta başka gol olmadı ve Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 yenerek FA Cup'ta yarı finale yükseldi.

Manchester City taraftarları, farklı skor ile birlikte Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot için, "Yarın kovulacaksın." tezahüratı yaptı.

Manchester City, lige dönüşte Chelsea deplasmanına gidecek. FA Cup'a veda eden Liverpool ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
