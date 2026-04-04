Manchester City, FA Cup'ta Liverpool'u dağıttı!

Manchester City, Erling Haaland ile Liverpool karşısında öne geçti.



Antoine Semenyo'dan çok şık aşırtma... Liverpool dağıldı!



Liverpool karşısında Erling Haaland şov!



Trafford'dan, Salah'a geçit yok!



Liverpool, Muhammed Salah ile penaltıdan yararlanamadı...



Muhammed Salah net fırsattan yararlanamadı...



FA Cup çeyrek final maçında Manchester City, sahasında Liverpool'u ağırladı. Manchester City, Etihad'da oynanan maçı 4-0'lık skorla kazandı.Manchester City, Erling Haaland'ın 39. dakikada penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Manchester City, Norveçli golcünün 45+2. dakikadaki golüyle devreyi 2-0 önde tamamladı.Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, 50. dakikada Antoine Semenyo ile bir gol daha buldu ve skor 3-0'a geldi. Manchester City, 57. dakikada Erling Haaland'ın golüyle Liverpool karşısında durumu 4-0'a getirdi.Liverpool'da Muhammed Salah, 64. dakikada kullandığı penaltıdan yararlanamadı.Maçta başka gol olmadı ve Manchester City, sahasında Liverpool'u 4-0 yenerek FA Cup'ta yarı finale yükseldi.Manchester City taraftarları, farklı skor ile birlikte Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot için" tezahüratı yaptı.Manchester City, lige dönüşte Chelsea deplasmanına gidecek. FA Cup'a veda eden Liverpool ise sahasında Fulham'ı konuk edecek.