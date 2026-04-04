Antalya'da 'Minik Adımlar Koşusu' düzenlendi

Antalya'da, yarın 21. kez koşulacak Uluslararası Runtalya Maratonu kapsamında "Anatolia Hospital Minik Adımlar Koşusu" yapıldı.



Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi önünden start alan ve Anatolia Hospital'ın isim ve sağlık sponsorluğunda düzenlenen koşuya, çok sayıda çocuk katıldı.



Minik koşucular, parkurda büyük heyecan yaşadı.



Aileler ve izleyiciler de minikleri destekledi.



Etkinlikte, çocukların erken yaşta sporla tanışmasının ve aktif bir yaşam tarzı benimsemesinin önemine dikkat çekildi.



"Anatolia Hospital Minik Adımlar Koşusu"nun sonunda çocuklara madalya ve sertifika verildi.



Öte yandan, yarın Antalya'da, Uluslararası Runtalya Maratonu 21. kez koşulacak.



Koşu, Atatürk Kültür Merkezi önünden start alacak.



