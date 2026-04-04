05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Fatih Tekke'den Ernest Muçi açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2026 19:42
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

"GALATASARAY'A KÖTÜ OYNAMADIK HİÇ"

Maç öncesi yaptığı açıklamada Tekke, "İki gün önce Muçi'nin ağır bel spazmı oldu. Bugün yok, haftaya da net değil.

Oulai kart cezalısı. Batagov sakat. 3 değerli oyuncumuz yok.

Zor bir periyot, son 7 maç. Avrupa'nın en iyi kadrolarından birine karşı oynayacağız. Amacımız... Toplantıda söylediğim şey; hak edilmiş ihtimali çocuklar buraya kadar getirdi. Her şey olabilir, 7 hafta var. İsme bakmadan, inancımızı göstermek istiyoruz.

Milli takım dönüşünde 1 antrenman yapabildik. Çarşamba perşembe toplandık. Perşembe tek antrenman ve uzun yıllardır en önemli maç!

Hazırlık iki taraf için de olumlu değil, bizim için daha olumsuz. Sakatlar, oyun planları gibi.... Zor bir karşılaşma. Bunu söylemem de fayda var. Anlarda iyi oynadığınız anlarda... Galatasaray'a kötü oynamadık hiç ama anlarda iyi oyuncuları var. Oyuncularımdan beklentim, başı dik, çok isteyen, inancını gösteren bir takım olması." dedi.

"NWAKAEME'NİN OYNAMASI NİYE ŞAŞIRTIYOR Kİ..."

Kadro tercihi ile ilgili de açıklama yapan Tekke, "Nwakaeme'nin oynaması niye şaşırtıyor ki.... Uzun süre oynamadı ama bu 10 günde iyi çalıştı. Benji'nin durumu da iyi. Çok şey yapmamız lazım. Aksi takdirde istediğimizi almamız mümkün değil.

Beklentim o inancı, yapabilirizi göstermek. Buraya kadar getirdik. Sınırda olan oyuncularımız var. Bizim için 1 eksik, çok eksik! Biz istediğimiz duyguyla istediğimiz planlar gerçekleşir ve istediğimizi buradan alırız." ifadelerini kullandı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
