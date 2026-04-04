05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Onuachu'dan şampiyonluk için cevap!

Trabzonsporlu Paul Onuahcu, Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı.

calendar 04 Nisan 2026 22:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Karşılaşmada gol perdesini açan Trabzonsporlu oyuncu Paul Onuachu, "Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız" dedi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı evinde 2-1 mağlup ederek kritik bir 3 puan kazandı. Bordo-mavili ekibe galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Paul Onuachu ve 62. dakikada Chibuike Nwaiwu kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise 48. dakikada Singo'dan geldi. Maç fazlasıyla Fenerbahçe'yi 3'üncü sıraya iten Trabzonspor, 63 puana ulaşarak 2'nci oldu.

Karşılaşmanın ardından beIN Sports'a açıklamalarda bulunan Onuachu, şunları kaydetti:

"Bu taraftarın önünde gerçekten çok savaştık, kazanmak için her şeyi ortaya koyduk. Galatasaray'a saygı duyuyoruz, çok iyi oyuncuları var. Biz emeğimizin karşılığını aldık. Kazanmak için her şeyi ortaya koyduk ve kazandık. Bundan sonra önümüzde zorlu maçlar var. Her maç ayrı, maç maç bakacağız, hepsini kazanmak için çıkacağız. Göztepe güçlü bir takım, Galatasaray'dan puan alabilir. Biz kazanıp önümüze bakacağız. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

Puan Durumu
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
