05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Barcelona artık şampi...

Barcelona, La Liga'nın 30. haftasında Riyadh Air Metropolitano'da oynanan kritik derbide 10 kişi kalan Atlético Madrid'i 2-1 mağlup etti. Hansi Flick'in takımı, Robert Lewandowski'nin 87. dakikadaki golüyle üç puanı alırken Real Madrid'e olan farkını yedi puana taşıyarak şampiyonluğa büyük adım attı.

calendar 05 Nisan 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 01:17
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barcelona artık şampi...
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Barcelona 2-1'lik skorla kazandı.

Atletico Madrid 39. dakikada Giuliano Simeone'nin golüyle öne geçti. Barcelona, 42. dakikada Marcus Rashford ile eşitliği sağladı.

BARÇA KIRMIZI GÖRDÜ, VAR DÜZELTTİ

Barcelona'da Gerard Martin, 46. dakikada kırmızı kart gördü ancak VAR uyarısının ardından kırmızı kart, sarı karta dönüştü.

Atletico Madrid, 45+7. dakikada Nico Gonzalez'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

LEWANDOWSKI SAHNEYE ÇIKTI

Barcelona, 87. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle 3 puana ulaştı.

ZİRVEDE PUAN FARKI 7'YE ÇIKTI

Bu sonucun ardından Barcelona, puanını 76'ya yükseltti ve Real Madrid'in yenildiği haftada zirvede puan farkını 7'ye yükseltti.

Atletico Madrid ise 57 puan ile 4. sırada kaldı.

BARCELONA - ATLETICO MADRID: BİR KEZ DAHA

Barcelona, hafta içinde Atletico Madrid ile bu kez Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek. Ardından derbide Espanyol'u konuk edecek.

Atletico Madrid ise Barcelona maçı sonrası bu kez Sevilla deplasmanına gidecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
