05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Mustafa Dalcı: ''Maçı domine ettik''

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Sakaryaspor ile İstanbulspor 2-2 berabere kaldı. Maç sonu iki teknik adamda açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 22:24 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 23:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'la 2-2 berabere kalan Sakaryaspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, galip gelememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Dalcı, galibiyeti kaçırdıklarını dile getirdi.

Mustafa Dalcı, sahalarında kazanmaları gereken maç oynadıklarını belirterek, "Oyunumuz, planımız, çalıştığımız opsiyonlarımız kazanmak adınaydı. Ön alan baskılarıyla oyunu domine etmek gibi planımız vardı. Maçın başından sonuna kadar, önde basan, agresif oynatmayan, kazandığı toplarda geçiş oyunlarını oynayan anlayışımız vardı." diye konuştu.

Pozisyonlar ürettiklerini, pozitif ve coşkulu oynadıklarını dile getiren Dalcı, "Maçı, başından sonuna kadar domine ettik. Belki pozisyon vermeden 2 gol yemiş olmamız ve sonuna kadar hak ettiğimiz maçta 1 puan almamız bizi derinden üzdü. Ligin sonuna kadar asla bırakmadan, vazgeçmeden devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBULSPOR CEPHESİ

İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk ise Sakaryaspor'un konumundan dolayı maçın zor olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

Karşılaşmada rakiplerinin baskısına cevap verdiklerini belirterek, "Sakatlık konusunda sorunlar yaşıyoruz. Hiçbir zaman tam kadro çıkamadık. Mutluyuz, 1 puan aldık." diye konuştu.

Ligde kalma mücadelesi verdiklerini anlatan Öztürk, sonraki maçlarda gerekli puanları almak istediklerini sözlerine ekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
