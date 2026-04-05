05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

FA Cup'ta sürpriz yarı finalist: Southampton, Arsenal'i yıktı!

Premier Lig ekibi Arsenal, Championship ekibi Southampton'a 2-1 yenilerek Federasyon Kupası'na çeyrek finalde veda etti.

calendar 05 Nisan 2026 00:17
FA Cup'ta sürpriz yarı finalist: Southampton, Arsenal'i yıktı!
FA Cup çeyrek finalinde Championship ekiplerinden Southampton, Premier Lig ekibi Arsenal'ı konuk etti.

St Mary's Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Southampton, 35. dakikada Ross Stewart'ın golüyle öne geçerek ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

İkinci yarıda baskıyı artıran Arsenal, 68. dakikada Viktor Gyökeres'in golüyle beraberliği yakaladı.

Ancak bu gole hızlı cevap veren Southampton, 85'te Shea Charles'la bir kez daha öne geçti.

Kalan dakikalarda Arsenal'ın beraberlik çabaları sonuç vermezken mücadele 2-1 Southampton üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Southampton, FA Cup'ta yarı finale yükselirken Arsenal turnuvaya veda etti.

2018'DEN SONRA İLK KEZ

Championship'te mücadele eden Southampton, 2018'den sonra ilk kez FA Cup yarı finaline adını yazdırdı.

ARSENAL'İN HASRETİ

14 şampiyonlukla turnuvayı en çok kez kazanan takım konumunda bulunan Arsenal ise 2019/20 sezonundan beri FA Cup'ta yarı finale ulaşamıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
