Lazio ile Parma puanları paylaştı

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Lazio ve Parma kozlarını paylaştı.



Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Ev sahibi Lazio'nun golünü 77. dakikada Tijjani Noslin, Parma'nın golünü ise 15. dakikada Enrico Delprato kaydetti.



Bu sonula birlikte Lazio puanını 44'e yükseltirken, Parma ise 35 puana yükseldi.



Parma üst üste 5. maçından da 3 puan alamadan ayrıldı.



GELECEK MAÇLARI



Lazio gelecek hafta deplasmanda Fiorentina ile karşılaşacak.



Parma ise sahasında Napoli'yi ağırlayacak.



