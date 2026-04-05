Trendyol Süper Lig'de puan durumu ve fikstür

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.
Trabzonspor, bu galibiyetiyle birlikte Galatasaray ile puan farkını 1 maç fazlasına karşın 1'e indirdi.
28. Hafta
Gençlerbirliği 0-2 Göztepe
Kasımpaşa 2-0 Kayserispor
Gaziantep 1-1 Alanyaspor
Trabzonspor 2-1 Galatasaray
5 Nisan Pazar
14.30 Karagümrük - Rizespor
14.30 Samsunspor - Konyaspor
17.00 Antalyaspor - Eyüpspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Nisan Pazartesi
20.00 Kocaelispor - Başakşehir
Ligde kalan maçlar;
