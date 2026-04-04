05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Trabzonspor 882 gün sonra ilk kez kazandı

Trabzonspor, 3 büyük rakibi olan; Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı tam 882 gün sonra ilk galibiyetini aldı.

04 Nisan 2026 22:49
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup eden Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında 882 günlük galibiyet özlemine son verdi.

Büyük maçlarda son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Karadeniz ekibi, 882 gün sonra galip gelerek söz konusu rakipleri karşısında kazanamama serisini sonlandırdı.

Daha önce, "üç büyük" rakipleri karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Trabzonspor, Galatasaray maçıyla kötü seriyi bitirdi.

BU SEZONKİ İLK BÜYÜK GALİBİYET

Trabzonspor, "üç büyük" rakibi karşısında bu sezonki ilk galibiyeti Galatasaray karşısında elde etti.

Bordo-mavili takım, söz konusu rakipleriyle bu sezon oynadığı maçlarda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu, deplasmanda Galatasaray ile 0-0, Beşiktaş ile kendi evinde 3-3 berabere kaldı.

Evinde Fenerbahçe'ye 3-2 kaybeden Karadeniz ekibi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek bu sezon ilk büyük maç galibiyetini aldı.

FATİH TEKKE İLE İLK BÜYÜK GALİBİYET

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde ilk kez büyük maçtan galibiyetle ayrıldı.

Bordo-mavili takım, Tekke yönetiminde daha önce büyük rakipleriyle Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 8 maçta 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı.

GALATASAARY İLE 5. KARŞILAŞMADA GALİP GELDİ

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile beşinci karşılaşmasında bu kez kazandı.

Bordo-mavililer, sarı-kırmızılı takım önünde ligde 2 maçta 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alırken Ziraat Türkiye Kupası finali ve Turkcell Süper Kupa yarı final müsabakalarını ise kaybetti.

Trabzonspor, daha önce Fatih Tekke idaresinde Galatasaray ile oynadığı 4 resmi karşılaşmadan 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılmıştı.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
