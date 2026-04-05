Fransa'da Lille fırtınası; Lens'i de yaktılar

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Lille ile Lens karşı karşıya geldi.



Stade Pierre-Mauroy'da oynanan müsabakayı ev sahibi Lille 3-0 kazandı.



Lille'e galibiyeti getiren golleri; 44. dakikada Hakon Arnar Haraldsson, 49. dakikada Felix Correia ve 58. dakikada Matias Fernandez-Pardo'dan geldi.



Maçta milli kalecimiz Berke Özer 1 kurtarış yaptı. Ayrıca 72. dakikada vakit geçirme gerekçesi ile sarı kart gördü.



Lens'te Saint-Maximin ile Arthur Masuaku kadroda yoktu.



Son 9 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Lille, bu süreçte 6 galibiyet aldı.



Bu sonuçla birlikte Lille, maç fazlası ile 50 puanla 3. sıraya yükseldi.



Lens ise 59 puanla 2. sırada kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Lille, gelecek hafta deplasmanda Toulouse ile karşılaşacak. Lens ise aynı rakip ile 17 Nisan'da karşılaşacak.



