05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Yunus Akgün: "Ağıza alınmayacak küfürler ettiler"

Galatasaraylı Yunus Akgün, Trabzonspor deplasmanında oynadıkları maçın bitiminde çıkan kavga hakkında konuştu.

calendar 04 Nisan 2026 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Yunus Akgün: 'Ağıza alınmayacak küfürler ettiler'
Galatasaraylı Yunus Akgün, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAYIS'TA BİZ SEVİNECEĞİZ!"

Mağlubiyet ve şampiyonluk için konuşan Yunus Akgün "İstediğimiz oyunu oynayamadığımız için taraftarlarımızdan özür diliyorum. Taraftarımız hiç merak etmesin; geçen sene de böyle bir şey oldu. Bugün üzdük ama mayısta sevinen biz olacağız. İçleri rahat olacağız. Üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğuna yürüyor bu takım. Mayısta biz sevineceğiz." dedi.

"AĞIZA ALINMAYACAK KÜFÜRLER..."

Abdülkerim Bardakçı'nın kırmızı kartı için açıklama yapan Yunus Akgün "Apo Ağabey çift sarıdan atıldı galiba. 17-18 yaşında bir çocuk, 30 yaşında adama ağza alınmayacak küfürler ediyor ama Apo Ağabey atılıyor. Biz en iyi şekilde Galatasaray'ı temsil edeceğiz ve mayısta sevinen biz olacağız." şeklinde konuştu.

"HAKEMLE İLGİLİ BİR ŞEY DEMEYECEĞİM"

Yunus Akgün yayıncı kuruluşa ayrıca "Maç sonunda bir şey yoktu. Genç oyuncu küfür edince ortam alevlendi. Trabzonsporlu oyuncuları tebrik ediyorum. Hakemle ilgili bir şey demek istiyorum. Kalan maçları kazanmak istiyoruz. Her şey bizim elimizde. Biz şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
