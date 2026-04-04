05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Okan Buruk: "5 maçı kazanırsak şampiyonuz"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

04 Nisan 2026 19:40
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarına Orhan Kaynak'ı anarak başlayan Buruk, "Biz tabii ki bu stadyumdayız. Bu stadyuma geldik. Yakın zamanda vefat eden Trabzonspor antrenörü ve kurs arkadaşım Orhan Kaynak'ı anıyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim için önemli bir değerli. Önemli bir antrenördü." dedi.

"TRABZONSPOR KAZANMAK İSTEYECEK"

Açıklamalarına devam eden Buruk, "Milli takım araları zordur. Milli takımdan dönüşler, olumlu olumsuz sonuçlar zordur.
 
İki takım için de şunu söylemek lazım; Trabzonspor için Galatasaray ile, Galatasaray için Trabzonspor ile oynamak motive olmak için daha büyük avantaj. Şampiyonluk yarışındaki en yakın rakiplerimizden biri. 4 puan fark var maç eksiğiyle.
 
Rakibimiz kazanmak isteyecek. Başarılı gidiyorlar. Fatih Tekke'nin gösterdiği performans müthiş. Herkesin takdirini kazandı. Trabzonspor etkili futbol oynayan bir takım." ifadelerini kullandı. 

"5 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"
 İki takımın kadro gücüne değinen deneyimli hoca, "Kadrolara baktığımızda iki takım da ofans gücü yüksek 4'lülerle oynayacak. Çok fazla pozisyon olacak görüntüsü veriyor. Bizim için önemli ve kritik bir maç. 5 maçı kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu bizi motive edecek bir şey. Maç maç gitmek gerekiyor.

Biz iyi bir takıma karşı oynayacağız. Coşkulu bir seyirci, güzel bir zemin var. İnşallah güzel bir maç olur bizim için." sözlerini sarf etti.

"NOA LANG OYNAMAK İSTEDİ"

Eksik oyuncuları ile ilgili konuşan Okan Buruk: "Osimhen ve Sara sakat, Leroy Sane'nin cezası var. Rakibimizde Batagov, Oulai ve Muçi'nin olmaması önemli eksikler.

Kadrolarda oynayacak oyuncular var eksikler yerine. Kulübelerde etkili isimler de var. Noa Lang'ın elinde bir problemi var. Milli takıma gitti, geldi. Orada oynamadı ama oynamak istedi burada ve biz de başlattık. Durumuna bakacağız.

Eksikler iki takım için de var. İyi 11'ler var. Oyun güzel ve güçlü olur umarım. Biz kazanmak için buradayız, rakibimiz de kazanmak isteyecek. İki takım da çıkardığı kadroyla kazanmak istediğini gösteriyor. Umarım kazanan taraf biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.