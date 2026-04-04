05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Joao Pereira: "Gaziantep FK bizden iyiydi"

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 04 Nisan 2026 20:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Joao Pereira, hanelerine bir puan yazdırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, Gaziantep FK'nin kendilerinden daha iyi bir maç çıkardığını ancak net pozisyonlara giren tarafın Alanyaspor olduğunu belirtti.

Pereira, istedikleri futbolu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Genel anlamda bizden iyilerdi ama biz de net pozisyonlar bulduk, onları gole çevirebilsek orada maçı bitirebilirdik. Hanemize bir puan daha yazdırdığımız için mutluyuz, son maçlarda puan almaya başladık bu da bizim için iyi bir şey. Çok gol yediğimiz maçlarla dolu dönemimiz olmuştu, o dönemi geri de bıraktık."

Yedikleri golün kabul edilemez bir durum olduğunu dile getiren Pereira, "Mutlu değilim, bu maçta kazanmış olsaydık sıralamada Gaziantep'i geçecektik. İstediğimiz şey de sıralamada yukarı tırmanmak ama futbol böyle." diye konuştu.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
