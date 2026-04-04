Kevin de Bruyne'den geleceği için açıklama!

Kevin De Bruyne, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda kariyerinden Napoli tercihlerine, Belçika Milli Takımı'ndan özel hayatına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



"The King" lakabıyla anılan Belçikalı yıldız, sahadaki büyüleyici performansına rağmen mütevazı kişiliğiyle öne çıkarken, İtalyan futbolunun durumuna dair de çarpıcı ifadeler kullandı.



"ŞAMPİYONLUK INTER'E BAĞLI"



Serie A'daki yarış hakkında konuşan De Bruyne, "Şampiyonluk tamamen Inter'e bağlı. Bizim hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne katılmak ve tüm maçları kazanmak olmalı" dedi.



Napoli ile Milan arasındaki rekabete de değinen tecrübeli orta saha, "Şu an bu maç daha çok ikincilik mücadelesi gibi görünüyor. Birkaç hafta önce 14 puan gerideydik, şimdi fark 7 ama hâlâ zor. Biz ilk dört hedefimize odaklanmalıyız" ifadelerini kullandı.



"İTALYAN FUTBOLU KRİZDE OLABİLİR"



İtalya'nın Dünya Kupası'na katılamaması hakkında konuşan yıldız isim, "Avrupa'daki seviye sürekli yükseliyor. Artık her maçı kazanmak kolay değil. Küçük ülkeler bile güçlü takımlar kurabiliyor. Ama İtalya gibi bir ülkenin olmaması büyük kayıp" dedi.



İtalyan futbolunun durumuyla ilgili soruya ise De Bruyne, "Belki krizde olabilir. Üç Dünya Kupası'nı üst üste kaçırıyorsanız, bu bir işaret olabilir. Ama altyapıdan üst seviyeye kadar nasıl işlediğini bilmiyorum" yanıtını verdi.



NAPOLI TERCİHİNİ ANLATTI



Napoli'ye transfer sürecine de değinen De Bruyne, Romelu Lukaku ve Dries Mertens ile konuştuğunu ancak kararını kendi değerlendirmeleri doğrultusunda verdiğini söyledi.



"Biraz konuştuk ama tüm seçenekleri değerlendirdim. Ailemle konuştum ve en iyi kararın Napoli olduğuna karar verdim. Çünkü benim ve ailem için en iyi projeye sahipti. İngiltere'den sonra farklı bir kültür ama artık alıştık ve mutluyuz."



"ZOR DÖNEMLER YAŞADIK"



Sezon içinde yaşanan dalgalanmalara da değinen yıldız oyuncu, "Zor dönemler geçirdik. Özellikle sezon ortası çok zordu. Sakatlıklar yaşadık ve bazı maçlarda iyi oynayamadık" ifadelerini kullandı.



MODRIC SÖZLERİ: "SON 20 YILIN EN İYİLERİNDEN"



Napoli-Milan maçında karşılaşacağı Luka Modric hakkında da konuşan De Bruyne, "O üst düzey bir oyuncu. Son 20 yılın en iyi orta sahalarından biri. Harika bir futbolcu ve harika bir insan" dedi.



İkili arasındaki ilişki için ise "Tam olarak arkadaş değiliz ama Mateo Kovacic üzerinden tanışıyoruz. Sık sık karşılaştık" ifadelerini kullandı.



CONTE SORUSUNA TEK KELİMELİK CEVAP



Teknik direktör Antonio Conte'nin çalışma yöntemiyle ilgili soruya De Bruyne yalnızca "Evet!" yanıtını vererek dikkat çekti.



"GOL ATMAMAM ÖNEMLİ DEĞİL"



Bu sezon açık oyunda gol atamamasıyla ilgili konuşan yıldız isim, "Benim için önemli olan asist yapmak ve pozisyon yaratmak" dedi.



"ÖZEL DEĞİLİM, İYİ BİR OYUNCUYUM"



Kendisi hakkında yapılan övgülere de değinen De Bruyne, "Bunu duymak güzel ama ben de takım arkadaşlarım için aynısını düşünüyorum. Onlardan farklı değilim. Özel değilim, sadece iyi bir oyuncuyum" ifadelerini kullandı.



HOJLUND VE ALISSON SÖZLERİNE YANIT



Rasmus Hojlund'un "De Bruyne ile koşarsın, top zaten gelir" sözleri için "Elimden geleni yapıyorum. Oyuncular koşu yapmazsa oyun olmaz. O çok yetenekli" diyen yıldız oyuncu, Alisson Becker'in sözleri için ise "Bu beni biraz yaşlı hissettiriyor ama hoş bir şey" dedi.



GELECEK PLANLARI



Kariyer planlamasına dair konuşan yıldız futbolcu, "Napoli son kulübüm olur mu bilmiyorum. Şu an bunu düşünmüyorum. Birkaç yıl daha oynayabilirim" dedi.



Futbol sonrası planlarıyla ilgili ise De Bruyne, "Önce aileme zaman ayırmak istiyorum. Sonrasında ne yapacağıma karar veririm" ifadelerini kullandı.



Futbola olan tutkusunun değiştiğini de dile getiren yıldız isim, "Artık ilk günkü gibi değil. 30 yıl sonra bu normal. Her işte olduğu gibi bazen ilgi azalabilir" diyerek sözlerini tamamladı.



