Fenerbahçe ve Beşiktaş'a transferde zorlu rakipler

Bournemouth forması giyen Arjantinli stoper Marcos Senesi, önemli takımların transfer listesinde yer alıyor.
Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bedelsiz olarak transfer olabilecek Senesi, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
28 yaşındaki savunma oyuncusu ayrıca Juventus, Chelsea ve Borussia Dortmund'un da transfer listesinde bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Marcos Senesi, bu sezon Bournemouth'ta 32 maça çıktı ve 4 asist yaptı.
Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için bedelsiz olarak transfer olabilecek Senesi, Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alıyor.
PEŞİNDEKİ TAKIMLAR
28 yaşındaki savunma oyuncusu ayrıca Juventus, Chelsea ve Borussia Dortmund'un da transfer listesinde bulunuyor.
Güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Marcos Senesi, bu sezon Bournemouth'ta 32 maça çıktı ve 4 asist yaptı.