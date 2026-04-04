05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Kasımpaşa, Kayserispor'u iki golle geçti!

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa, sahasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 04 Nisan 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 17:29
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Kayserispor karşı karşıya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kasımpaşa, 2-0'lık skorla kazandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 11'de Adrian Benedyczak ile dakika 66'da kalecAndreas Gianniotis kaydetti.

Mücadelenin 90. dakikasında Kasımpaşa forması giyen Cafu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 27'ye yükseltti. Kayserispor, 23 puanda kaldı.

Süper Lig'in gelecek haftasında Kasımpaşa, Göztepe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov'un vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.

11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Savunmadan dikine yapılan paslaşmalar sonucunda rakip yarı alanın ortasında önünde boş alan bulan Diabate, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar sürdükten sonra savunma arkasına kaçan Benedyczak'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

66. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Gianniotis'in, kendi ceza yayından uzun vuruşunda kaleci Bilal Bayazit'in zamanlama hatasında yerden seken top filelerle buluştu: 2-0.

Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Bilal Gölen

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Opoku), Cafu, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 90+1 Kerem Demirbay), Ben Ouanes, Benedyczak (Dk. 85 Cenk Tosun)

Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 60 Mendes), Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 77 Tuci), Makarov (Dk. 70 Mane), Ait Bennasser, Benes (Dk. 60 Brenet), Cardoso, Chalov (Dk. 60 Furkan Soyalp), Onugkha

Goller: Dk. 11 Benedyczak, Dk. 66 Gianniotis (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 90 Cafu (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 70 Ramazan Civelek, Dk. 73 Ait Bennaser (Kayserispor), Dk. 73 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
