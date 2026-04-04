Kasımpaşa, Kayserispor'u iki golle geçti!

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Kasımpaşa, 2-0'lık skorla kazandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri dakika 11'de Adrian Benedyczak ile dakika 66'da kaleci Andreas Gianniotis kaydetti.
Mücadelenin 90. dakikasında Kasımpaşa forması giyen Cafu kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa, puanını 27'ye yükseltti. Kayserispor, 23 puanda kaldı.
Süper Lig'in gelecek haftasında Kasımpaşa, Göztepe deplasmanına gidecek. Kayserispor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Makarov'un vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere çeldi.
11. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Savunmadan dikine yapılan paslaşmalar sonucunda rakip yarı alanın ortasında önünde boş alan bulan Diabate, meşin yuvarlağı ceza yayına kadar sürdükten sonra savunma arkasına kaçan Benedyczak'ı gördü. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
66. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Gianniotis'in, kendi ceza yayından uzun vuruşunda kaleci Bilal Bayazit'in zamanlama hatasında yerden seken top filelerle buluştu: 2-0.
Karşılaşma, Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Bilal Gölen
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 80 Opoku), Cafu, Baldursson, İrfan Can Kahveci, Diabate (Dk. 90+1 Kerem Demirbay), Ben Ouanes, Benedyczak (Dk. 85 Cenk Tosun)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazit, Katongo (Dk. 60 Mendes), Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Dk. 77 Tuci), Makarov (Dk. 70 Mane), Ait Bennasser, Benes (Dk. 60 Brenet), Cardoso, Chalov (Dk. 60 Furkan Soyalp), Onugkha
Goller: Dk. 11 Benedyczak, Dk. 66 Gianniotis (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 90 Cafu (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Dk. 70 Ramazan Civelek, Dk. 73 Ait Bennaser (Zecorner Kayserispor), Dk. 73 Ben Ouanes (Kasımpaşa)