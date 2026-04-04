Göztepe'de hasret penaltılarla bitti!

Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ve 68. dakikada penaltıdan Malcom Bokele attı.Göztepe'de ikinci golü atan Bokele, 54. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.İzmir ekibi Göztepe, Gençlerbirliği maçındaki galibiyetle birlikte ligde 6 hafta sonra kazandı.Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde ligde oynadığı dört maçta galibiyet alamadı. Başkent ekibinin ligdeki galibiyet hasreti ise sekiz maça yükseldi.Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe, 46 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı.Göztepe, erteleme maçında hafta içinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İzmir ekibi, ligde gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.4. dakikada savunmadan uzun pasla çıkan Gençlerbirliği'nde sol kanattan ceza sahasına giren Onyekuru, uygun durumda topa vuramadı.42. dakikada sağ kanattan Gençlerbirliği atağında Pereira'nın ortasına Niang ile birlikte yükselen Bokele, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.Göztepe, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

48. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Niang, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.



54. dakikada Gençlerbirliği'nin Onyekuru ile değerlendiremediği pozisyonun ardından hızlı çıkan Göztepe'de, sol kanattan ceza sahasına giren Krastev'in çalım attıktan sonra vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.



59. dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında savunmadan dönen meşin yuvarlak Bashiru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top üstten az farkla auta gitti.



68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Janderson, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından monitörün başına gelen hakem Batuhan Kolak, penaltı kararını verdi. Penaltı vuruşunda Bokele topu ve kaleciyi ters köşelere yolladı: 0-2



90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte topla buluşan Traore'nin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.





Stat: Eryaman



Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi



Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru (Dk. 83 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Hanousek), Koita (DK. 73 Traore), Tongya, Onyekuru (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Niang (Dk. 73 Göktan Gürpüz)



Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis (Dk. 90+3 Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 46 Krastev) (Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu), Jeferson (Dk. 62 Juan), Janderson (Dk. 88 Guilherme)



Goller: Dk. 39 Miroshi (Penaltıdan), Dk. 68 Bokele (Penaltıdan) (Göztepe)



Sarı kartlar: Dk. 38 Pereira, Dk. 54 Zuzek, Dk. 55 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 67 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 43 Dennis, Dk. 50 Heliton, Dk. 54 Bokele, Dk. 86 Janderson (Göztepe)



