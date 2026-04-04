05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Göztepe'de hasret penaltılarla bitti!

Göztepe, Gençlerbirliği'ni deplasmanda iki penaltı golüyle 2-0 mağlup etti. İzmir ekibi, ligde 6 hafta sonra kazandı.

calendar 04 Nisan 2026 16:28 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 16:34
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu. Göztepe, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 39. dakikada penaltıdan Novatus Miroshi ve 68. dakikada penaltıdan Malcom Bokele attı.

Göztepe'de ikinci golü atan Bokele, 54. dakikada gördüğü sarı kartla Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

İzmir ekibi Göztepe, Gençlerbirliği maçındaki galibiyetle birlikte ligde 6 hafta sonra kazandı.

Gençlerbirliği, Volkan Demirel'in bu sezonki ikinci döneminde ligde oynadığı dört maçta galibiyet alamadı. Başkent ekibinin ligdeki galibiyet hasreti ise sekiz maça yükseldi.

Bu sonucun ardından ligde bir maçı eksik olan Göztepe, 46 puana yükseldi. Gençlerbirliği, 25 puanda kaldı.

Göztepe, erteleme maçında hafta içinde Galatasaray'ı ağırlayacak. İzmir ekibi, ligde gelecek hafta sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği, ligdeki bir sonraki maçında Başakşehir deplasmanına gidecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada savunmadan uzun pasla çıkan Gençlerbirliği'nde sol kanattan ceza sahasına giren Onyekuru, uygun durumda topa vuramadı.

39. dakikada Göztepe önce geçti. Antunes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ceza alanında Pereira'nın koluna çarptı. VAR incelemesinin ardından hakem Batuhan Kolak penaltı noktasını gösterdi. Miroshi, topu kalecinin sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

42. dakikada sağ kanattan Gençlerbirliği atağında Pereira'nın ortasına Niang ile birlikte yükselen Bokele, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Göztepe, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Pereira'nın sağ kanattan ortasında Niang, kafa vuruşunu istediği gibi yapamadı ve meşin yuvarlak auta çıktı.

54. dakikada Gençlerbirliği'nin Onyekuru ile değerlendiremediği pozisyonun ardından hızlı çıkan Göztepe'de, sol kanattan ceza sahasına giren Krastev'in çalım attıktan sonra vuruşunda top kaleci Velho'da kaldı.

59. dakikada soldan gelişen Gençlerbirliği atağında savunmadan dönen meşin yuvarlak Bashiru'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda top üstten az farkla auta gitti.

68. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahasında Janderson, Thalisson'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından monitörün başına gelen hakem Batuhan Kolak, penaltı kararını verdi. Penaltı vuruşunda Bokele topu ve kaleciyi ters köşelere yolladı: 0-2

90. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol çaprazdan ortasında arka direkte topla buluşan Traore'nin dönerek vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Stat: Eryaman

Hakemler: Batuhan Kolak, Kerem Ersoy, Mücahid Adem Çelebi

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru (Dk. 83 Cihan Çanak), Oğulcan Ülgün (Dk. 46 Hanousek), Koita (DK. 73 Traore), Tongya, Onyekuru (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu), Niang (Dk. 73 Göktan Gürpüz)

Göztepe: Lis, Godoi, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis (Dk. 90+3 Mohammed), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 46 Krastev) (Dk. 90+3 Efkan Bekiroğlu), Jeferson (Dk. 62 Juan), Janderson (Dk. 88 Guilherme)

Goller: Dk. 39 Miroshi (Penaltıdan), Dk. 68 Bokele (Penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 38 Pereira, Dk. 54 Zuzek, Dk. 55 Volkan Demirel (Teknik direktör), Dk. 67 Goutas (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Dk. 43 Dennis, Dk. 50 Heliton, Dk. 54 Bokele, Dk. 86 Janderson (Göztepe)

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.