05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
Karagümrük-Rizespor
2-1
FC Volendam-Feyenoord
0-0
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
AS Monaco-Marsilya
2-1
Metz-Nantes
0-0
Lorient-Paris FC
1-1
Le Havre-Auxerre
1-1
Angers-Lyon
0-0
Inter-Roma
5-2
Pisa-Torino
0-1
West Ham United-Leeds United
4-6
Cremonese-Bologna
1-2
Alaves-Osasuna
2-2
Real Oviedo-Sevilla
1-0
Valencia-Celta Vigo
2-3
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
Union Berlin-St. Pauli
1-1
Amed Sportif-Boluspor
6-1
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Allegri'den İtalya Milli Takımı için açıklama

İtalya Milli Takımı ile adı geçen isimlerden biri olan Massimiliano Allegri, Milan'da mutlu olduğunu söyledi.

calendar 04 Nisan 2026 17:38
Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Napoli ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na gidememesinin ardından milli takım ile adı geçen isimlerden biri olan Allegri, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gelecekte milli takımın teknik direktörü olabilir miyim? Henüz bu konuyu düşünmedim. Milan'dayım ve burada uzun süre kalmayı umuyorum." dedi.

58 yaşındaki teknik adam, İtalya Milli Takımı ile ilgili, "Milli takım Allegri'ye veya başka birine bağlı değil, futbol sistemi çözümler bulmalı. Tekrar ediyorum, her şey çöpe atılmamalı. Böyle bir eğilim var ama her zaman üzerine inşa edilecek bir şeyler vardır." diye konuştu.

Massimiliano Allegri'nin Milan ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
