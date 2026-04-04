Allegri'den İtalya Milli Takımı için açıklama

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, ligde Napoli ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



İtalya Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na gidememesinin ardından milli takım ile adı geçen isimlerden biri olan Allegri, bu konuyla ilgili gelen sorunun ardından, "Gelecekte milli takımın teknik direktörü olabilir miyim? Henüz bu konuyu düşünmedim. Milan'dayım ve burada uzun süre kalmayı umuyorum." dedi.



58 yaşındaki teknik adam, İtalya Milli Takımı ile ilgili, "Milli takım Allegri'ye veya başka birine bağlı değil, futbol sistemi çözümler bulmalı. Tekrar ediyorum, her şey çöpe atılmamalı. Böyle bir eğilim var ama her zaman üzerine inşa edilecek bir şeyler vardır." diye konuştu.



Massimiliano Allegri'nin Milan ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



