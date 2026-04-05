Okan Buruk, Fatih Tekke'ye ilk kez kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bordo-mavililerin çalıştırıcısı Fatih Tekke'ye karşı teknik adamlık kariyerinde ilk kez kaybetti.
Bu müsabakaya kadar Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor takımlarına karşı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Buruk, 48 yaşındaki meslektaşına ilk kez yenildi.
Galatasaray, Buruk yönetiminde ilk kez Trabzonspor'a mağlup olurken, Fatih Tekke de teknik direktör olarak ligde ilk kez sarı-kırmızılı takım karşısında galibiyet gördü.
Bu müsabakaya kadar Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor, Alanyaspor ve Trabzonspor takımlarına karşı 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Buruk, 48 yaşındaki meslektaşına ilk kez yenildi.
Galatasaray, Buruk yönetiminde ilk kez Trabzonspor'a mağlup olurken, Fatih Tekke de teknik direktör olarak ligde ilk kez sarı-kırmızılı takım karşısında galibiyet gördü.