05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Trabzonspor'dan 161 hafta sonra dikkat çeken seri

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Maç sonu dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı!

calendar 04 Nisan 2026 23:10 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 23:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 yenen Trabzonspor, şampiyonluk iddiasını güçlendirdi.

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Onuachu ve 62. dakikada Nwaiwu kaydetti. Konuk takımın golü ise 48. dakikada Singo'dan geldi.

Aldığı galibiyetle puanını 63'e yükselten Karadeniz ekibi, bir maçı eksik olan 64 puana sahip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi.

Papara Park'ı dolduran coşkulu taraftarının desteğiyle 3 puana ulaşan Trabzonspor, şampiyonluktaki iddiasını sürdürdü.

161 HAFTA SONRA ART ARDA 6 GALİBİYET

Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 148 hafta sonra ilk kez teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray maçında da galibiyet serisini sürdürdü.

Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve İkas Eyüpspor'u 1-0, Galatasaray'ı da 2-1 yenen bordo-mavili takım, 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 maçtan üstün ayrılarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirdi.

ONUACHU'DAN GALATASARAY'A İLK GOL

Trabzonspor'un gol krallığı yarışında zirvede yer alan oyuncusu Onuachu, Galatasaray maçında da skor üretmeye devam etti.

Ligde ilk kez sarı-kırmızılı takım karşısında gol atma başarısı gösteren Nijeryalı forvet, gol sayısını 22'ye yükseltirken galibiyette de önemli rol oynadı.

MAÇ SONU KOLBASTILI KUTLAMA

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyeti taraftarıyla coşkulu biçimde kutladı.

Maçın ardından orta saha yuvarlağında toplanan bordo-mavili futbolcular, kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

UĞURCAN'A TEPKİ

Trabzonsporlu taraftarlar, maç boyunca Galatasaray'ın kalesini koruyan eski kaptanları Uğurcan Çakır'a tepki gösterdi.

Bordo-mavili taraftarlar, Uğurcan'ı her topla buluştuğunda ıslıkladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.