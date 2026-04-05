Maç sonu olay çıktı; Abdülkerim'e kırmızı kart!

Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kavga çıktı. Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.
Güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşını tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.
KIRMIZI KART ÇIKTI
Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.
KAVGA NEDEN ÇIKTI?
Karşılaşma sonrası statta çalan şarkı sonrası Abdülkerim Bardakçı'nın Trabzonsporlu genç futbolculara "Siz neden bu şarkıya eşlik ediyorsunuz, ayıp değil mi?" dediği iddia edildi. Daha sonra Abdülkerim Bardakçı ile genç futbolcular arasında kavga yaşandığı öne sürüldü.
