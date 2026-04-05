05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Maç sonu olay çıktı; Abdülkerim'e kırmızı kart!

Abdülkerim Bardakçı ile Trabzonsporlu futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Abdülkerim Bardakcı, kırmızı kart gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

calendar 04 Nisan 2026 22:01 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026 00:18
Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından kavga çıktı. Abdülkerim Bardakcı ile Trabzonsporlu bir futbolcu arasında büyük gerginlik yaşandı.

Güvenlik görevlileri derhal olay yerine giderek büyümesine engel oldu. Mauro Icardi de takım arkadaşını tutarak olay yerinden uzaklaştırdı.

KIRMIZI KART ÇIKTI

Abdülkerim Bardakcı, maç sonunda ikinci sarı kartını gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

KAVGA NEDEN ÇIKTI?

Karşılaşma sonrası statta çalan şarkı sonrası Abdülkerim Bardakçı'nın Trabzonsporlu genç futbolculara "Siz neden bu şarkıya eşlik ediyorsunuz, ayıp değil mi?" dediği iddia edildi. Daha sonra Abdülkerim Bardakçı ile genç futbolcular arasında kavga yaşandığı öne sürüldü.





SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
