Trabzonspor-Galatasaray maçında tartışmalı karar

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti.
Mücadelenin 51. dakikasında Barış Alper Yılmaz, Wagner Pina'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
Pozisyonun ardından VAR hakemi Erkan Engin, hakem Cihan Aydın'ı pozisyonu izlemeye davet etti.
Cihat Aydın pozisyonu izledi ve sarı kart kararında bir değişikliğe gitmedi.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Galatasaray Kulübü, pozisyonun ardından sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı: Sarı-Kırmızılılar, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Barış'ın faulünün ardından VAR hakemi Erkan Engin anlamsız şekilde orta hakem Cihan Aydın'ı incelemeye çağırdı. Cihan Aydın pozisyonu izledikten sonra sarı kart kararında değişikliğe gitmedi."
