Trabzonspor'dan maç sonu peş peşe göndermeler!

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı konuk etti.
Papara Park'ta oynanan müsabakada bordo-mavililer, rakibini 2-1 yendi ve maç eksiği bulunan sarı-kırmızılılarla arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
Karşılaşmanın ardından Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesabı X'ten dikkat çeken paylaşımlar yapıldı.
UĞURCAN ÇAKIR GÖNDERMESİ
Trabzonspor'un maç sonucu paylaşımında Uğurcan Çakır'ın yerde yattığı bir görsel dikkat çekti.
Karadeniz ekibinin sonraki paylaşımında büyük harflerle "Bizim şehrimiz bizim kurallarımız" ifadeleri yer aldı.
Bordo-mavililerin bir sonraki gönderisinde ise "Bu şehir bazen de ağlatır" ifadeleri kullanıldı ve ağlayan kedi videosuna yer verildi.
"BİZİM ŞEHRİMİZ BİZİM KURALLARIMIZ"
⏱ 90' Karşılaşma sona erdi.
Trabzonspor 2-1 Galatasaray #TSvGS pic.twitter.com/rt3POaDW0e
— Trabzonspor (@Trabzonspor) April 4, 2026
"BAZEN DE AĞLATIR"
Trabzonspor, Galatasaray maçı sonrası paylaşım yaptı. pic.twitter.com/WUkDw7Pj9f
— Sporx (@sporx) April 4, 2026
Trabzonspor: "Bu şehir bazen de ağlatır."pic.twitter.com/852wdCACVb
— Sporx (@sporx) April 4, 2026