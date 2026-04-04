Trabzonspor - Galatasaray maçı kadrosu; muhtemel 11'ler

Liderlik koltuğunda oturan ve Trabzon deplasmanından kayıpsız dönmek isteyen Galatasaray'da maç saati öncesi can sıkan eksikler bulunuyor. Sağlık kurulundan gelen son raporlara göre; tedavileri süren yıldız golcü Victor Osimhen ve orta sahanın dinamosu Gabriel Sara, zorlu Trabzonspor deplasmanı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Galatasaray'ın bu zorlu deplasmandaki en büyük hücum silahı ise son haftalardaki formuyla göz dolduran Mauro Icardi olacak. Orta sahada ise Lucas Torreira ve Mario Lemina ikilisinin fiziksel mücadelesi maçın anahtarını belirleyecek.

Kendi evinde, coşkulu taraftarının önünde sahaya çıkacak olan Trabzonspor'da ise moraller yerinde. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçı da kazanarak müthiş bir ivme yakalayan bordo-mavililer, Galatasaray'ı devirerek seriyi 6 maça çıkarmayı ve zirve ile arasındaki puan farkını kapatmayı hedefliyor. Trabzonspor cephesinde, sarı kart cezalısı olan ve savunmada görev yapan bir ismin dışında ideal kadronun büyük ölçüde sahada olması bekleniyor.

Zorlu 90 dakika öncesinde son antrenman verilerine ve teknik ekiplerin taktiksel denemelerine göre sahaya çıkması beklenen muhtemel ilk 11'ler şu şekilde şekillendi:

Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Ozan, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Felipe, Onuachu.Uğurcan, Boey, Davinson, Abdulkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Lang, Barış, Icardi.Galatasaray ile Trabzonspor, bu sezon 3. kez resmi müsabakalarda karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligin 11. haftasında İstanbul'da oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sonuçlandı.Gaziantep Stadı'nda oynanan Turkcell Süper Kupa yarı finalini ise Galatasaray 4-1 kazandı.Galatasaray'da Nijeryalı santrfor Victor Osimhen ile Alman kanat oyuncusu Leroy Sane, Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada aldığı darbe sonrasında kolunda kırık oluşan Osimhen ile Brezilya Milli Takımı'ndan sakatlanarak dönen Gabriel Sara ve 25. haftadaki Beşiktaş derbisinde doğrudan kırmızı kartla cezalandırılan Sane, mücadelede görev alamayacak.Trabzonspor'da Batagov ve Visca'nın sakatlıkları sürüyor, Oulai ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, Trabzonspor maçı öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, müsabakada da sarı kartla cezalandırılması durumunda sonraki Göztepe maçında görev alamayacak.Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından Süper Lig'e odaklandı.Bu sezon "Devler Ligi"nde gösterdiği başarılı performansla son 16 etabına kadar yükselen Galatasaray, bu turda İngiltere temsilcisi Liverpool'a elendi.Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesiyle fikstür yoğunluğu azalan sarı-kırmızılı ekip, böylece Süper Lig'e ağırlığını koymayı hedefliyor.Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 148 hafta sonra ilk kez teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde art arda 5 maç kazanma başarısı gösteren Karadeniz ekibi, Galatasaray karşılaşmasında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.Ligde Gaziantep FK'yi 2-1, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor ve ikas Eyüpspor'u 1-0'lık sonuçlarla mağlup ederek son 5 maçını kazanan bordo-mavili takım, Galatasaray'ı da yenmesi halinde 161 hafta sonra ilk kez art arda 6 karşılaşma kazanarak en iyi galibiyet serisini gerçekleştirecek.Galatasaray, Süper Lig'deki 18 ekip arasında en golcü ekip konumunda bulunuyor.Sezonda 62 gol atan sarı-kırmızılılar, geride kalan 27 haftada ligin en golcü ekibi oldu. Galatasaray'ı bu alanda 61 golle Fenerbahçe ve 53 golle Trabzonspor takip ediyor.Süper Lig'de bu sezon kalesinde 18 gol gören Galatasaray, ayrıca en az gol yiyen ekip olarak dikkati çekiyor."Üç büyükler" karşısında son galibiyetini 4 Kasım 2023'te Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, 882 gün sonra bu karşılaşmalardaki galibiyet hasretini dindirmeye çalışacak.Bordo-mavililer; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında çıktığı son 13 lig müsabakasında 3 beraberlik ve 10 yenilgiyle galibiyet göremedi.Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, kaptanlığını yaptığı eski takımına karşı ilk kez Trabzon'da maça çıkacak.Sezon başında Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis karşılığında transfer edilen Uğurcan, Trabzon'da eski takımına karşı ilk kez forma giyecek. Tecrübeli kaleci, bordo-mavili formayı giydiği süreçte birer Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa zaferi yaşadı.Uğurcan, bu sezon İstanbul'da 0-0 biten lig maçında ve 4-1 kazanılan Turkcell Süper Kupa karşılaşmasında Trabzonspor'a karşı forma giydi.Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinde Trabzonspor'un ağlarını 4 kez sarstı.Sarı-kırmızılılara transfer olduktan sonra Icardi, Karadeniz temsilcisine karşı 4 Süper Lig ve 1 Süper Kupa maçına çıktı.Tecrübeli santrfor, ligde Trabzonspor'un ağlarını 3 kez havalandırırken, kupada da 1 gol kaydetti.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında olduğu süreçte Trabzonspor'a karşı mağlup olmadı.Takımın başında dördüncü sezonunu geçiren Buruk, bu süreçte Karadeniz temsilcisine karşı 7 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile Süper Kupa müsabakasına çıktı.Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu maçlarda 7 galibiyet ile 2 beraberlik yaşarken, 22 kez ağları sarstı ve 6 gol yedi.Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin yönettiği takımlara karşı Süper Lig'de mağlup olmadı.Galatasaray, Fatih Tekke'nin yönettiği Trabzonspor, Alanyaspor ve İstanbulspor'a karşı ligde 6 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.Bu maçlarda 15 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılılar, sadece 1 golü kalesinde gördü.Trabzonspor ile Galatasaray, tarihlerinde 143. kez karşı karşıya gelecek.Trabzonspor'un Süper Lig'e yükseldiği 1974-1975 sezonunda başlayan 52 yıllık rekabette resmi ve özel 142 karşılaşmanın 66'sını Galatasaray, 44'ünü Trabzonspor kazandı, 32 müsabakada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.Lig, Türkiye Kupası, Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel maçlar olmak üzere geride kalan müsabakalarda Galatasaray 196, Trabzonspor ise 157 kez gol sevinci yaşadı.Trabzonspor ile Galatasaray, ligde 106. kez karşılaşacak.Ligde daha önce yapılan 105 karşılaşmanın 47'sini Galatasaray kazanırken, 32 maçta gülen taraf Karadeniz ekibi oldu ve 26 müsabaka berabere sonuçlandı.Süper Lig maçlarında Galatasaray 142, Trabzonspor ise 119 gol attı.Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor'a karşı çıktığı son 9 resmi müsabakada mağlubiyet görmedi.Karadeniz temsilcisine karşı son olarak 23 Ocak 2022 tarihinde oynanan lig maçında 2-1 kaybeden Galatasaray, sonrasında rakibiyle 7 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa müsabakasına çıktı.Bu maçlarda 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden sarı-kırmızılı takım, 22 kez ağları sarsarken 6 gol yedi.Taraflar arasında Trabzon'da yapılan lig karşılaşmalarında ev sahibi Trabzonspor, galibiyet sayısında rakibinin 1 farkla önünde yer alıyor.Trabzonspor, evindeki 52 maçta Galatasaray'ı 20 kez yendi. Sarı-kırmızılılar ise bordo-mavilileri deplasmanda 19 kez mağlup etmeyi başardı. Trabzon'daki 13 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.Trabzonspor'un, 43'ü Hüseyin Avni Aker, 9'u Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan maçlardaki 62 golüne, Galatasaray 68 golle karşılık verdi.Galatasaray, Trabzonspor karşısında en farklı galibiyetini 21 Ocak 2024'te deplasmanda 5-1, 26 Mayıs 2001'de de İstanbul'daki lig maçında 4-0'lık skorlarla aldı.Trabzonspor ise 2018-2019 sezonunun ilk yarısında 1 Eylül 2018'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında Galatasaray'ı 4-0 yendi.Bu arada, 15 Kasım 1998'de İstanbul'da Trabzonspor'un 5-3 kazandığı lig maçı, iki takım filelerinin toplam 8 kez havalanmasından dolayı taraflar arasındaki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.