Haber Tarihi: 04 Nisan 2026 13:51 -
Güncelleme Tarihi:
04 Nisan 2026 13:51
Soner Olgun kimdir, hasta mı? Hastalığı nedir?
Türk müziğinin sevilen seslerinden, "İyi Bayramlar Türkiye" ve "Sevda Diye Bir Kuş" gibi unutulmaz eserlerin mimarı usta sanatçı Soner Olgun hakkında arama motorlarında fırtınalar kopuyor! Geçtiğimiz aylarda sağlık sorunlarıyla gündeme gelen ve sevenlerini derin bir üzüntüye boğan başarılı müzisyenin son durumu, müzikseverlerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Özellikle son günlerde sanat dünyasından dostlarının kendisine yaptığı sürpriz "moral gecesi" ziyaretinin basına yansımasıyla birlikte, hayranları endişeyle günün en çok aratılan o sorusunu sorgulamaya başladı: Soner Olgun hasta mı? Soner Olgun'un hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? İşte 4 Nisan 2026 itibarıyla 66 yaşındaki usta sanatçının amansız hastalıkla mücadelesine ve tedavi sürecine dair tüm detaylar…
Sahnelerdeki enerjisi ve yıllara meydan okuyan duruşuyla bilinen usta ismin sessizliği, sevenlerini telaşlandırmıştı. Planlarını sanatçının konser takvimine göre yapan ancak haber alamayan dinleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muazzam sesin ardında nasıl bir mücadele yatıyor?
SONER OLGUN HASTA MI, HASTALIĞI NEDİR?Kısa ve net cevap: Evet, usta sanatçı Soner Olgun bir süredir pankreas kanseri ile mücadele etmektedir. Geçtiğimiz yıl (2025'in ilk aylarında) teşhisi konulan bu zorlu hastalıkla savaşan 66 yaşındaki Olgun, tedavisini büyük bir inanç ve yüksek moralle sürdürmektedir.Zor günler geçirse de hastalığa asla teslim olmayan sanatçı, kemoterapi seanslarını bile tiye alarak ruhunu diri tutmayı başarmış ve müzikten bir an bile kopmamıştır.SONER OLGUN'UN TEDAVİSİ NE AŞAMADA? (SON DURUMU)Sürecin büyük bir bölümünde sessizliğini koruyan Soner Olgun, geçtiğimiz aylarda sevenlerine iç açıcı haberler vererek tedavisinin en zorlu kısımlarını atlattığını duyurmuştu:Ameliyat ve Terapiler Bitti: Usta sanatçı, doktorların önerdiği tüm tedavi protokollerini eksiksiz uyguladığını belirterek, "Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda sadece takip altındayım" ifadeleriyle müjdeyi vermişti.Sahnelerden Kopmadı: Hastalığının en zor evrelerinde bile moralini yüksek tutan Olgun, "Enerjim yerinde" diyerek hem sahne çalışmalarına hem de yeni albüm ve stüdyo kayıtlarına ara vermeden devam etti.DOSTLARINDAN SÜRPRİZ "MORAL GECESİ" (NİSAN 2026)Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili en güncel ve iç ısıtan gelişme ise daha yeni (2 Nisan 2026) basına yansıdı. Kontrol süreci devam eden usta şarkıcı için ailesi, yakın arkadaşları ve tedavisini yürüten doktoru tarafından özel bir sürpriz organize edildi. Bu anlamlı moral gecesinde son derece keyifli olduğu gözlemlenen Olgun'un, dostlarının desteğiyle bu zorlu süreci çok daha güçlü bir şekilde atlattığı görüldü.
Daha fazla göster
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.