Soner Olgun kimdir, hasta mı? Hastalığı nedir?

Sahnelerdeki enerjisi ve yıllara meydan okuyan duruşuyla bilinen usta ismin sessizliği, sevenlerini telaşlandırmıştı. Planlarını sanatçının konser takvimine göre yapan ancak haber alamayan dinleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o muazzam sesin ardında nasıl bir mücadele yatıyor?

Kısa ve net cevap: Evet, usta sanatçı Soner Olgun bir süredir pankreas kanseri ile mücadele etmektedir. Geçtiğimiz yıl (2025'in ilk aylarında) teşhisi konulan bu zorlu hastalıkla savaşan 66 yaşındaki Olgun, tedavisini büyük bir inanç ve yüksek moralle sürdürmektedir.

Zor günler geçirse de hastalığa asla teslim olmayan sanatçı, kemoterapi seanslarını bile tiye alarak ruhunu diri tutmayı başarmış ve müzikten bir an bile kopmamıştır.

Sürecin büyük bir bölümünde sessizliğini koruyan Soner Olgun, geçtiğimiz aylarda sevenlerine iç açıcı haberler vererek tedavisinin en zorlu kısımlarını atlattığını duyurmuştu:

Ameliyat ve Terapiler Bitti: Usta sanatçı, doktorların önerdiği tüm tedavi protokollerini eksiksiz uyguladığını belirterek, "Ameliyatımız yapıldı. Kemoterapi ve radyoterapi seanslarımız bitti. Şu anda sadece takip altındayım" ifadeleriyle müjdeyi vermişti.

Sahnelerden Kopmadı: Hastalığının en zor evrelerinde bile moralini yüksek tutan Olgun, "Enerjim yerinde" diyerek hem sahne çalışmalarına hem de yeni albüm ve stüdyo kayıtlarına ara vermeden devam etti.

Soner Olgun'un sağlık durumuyla ilgili en güncel ve iç ısıtan gelişme ise daha yeni (2 Nisan 2026) basına yansıdı. Kontrol süreci devam eden usta şarkıcı için ailesi, yakın arkadaşları ve tedavisini yürüten doktoru tarafından özel bir sürpriz organize edildi. Bu anlamlı moral gecesinde son derece keyifli olduğu gözlemlenen Olgun'un, dostlarının desteğiyle bu zorlu süreci çok daha güçlü bir şekilde atlattığı görüldü.