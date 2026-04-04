Sarıyer, Serik Spor'a karşı ilk yarıda fişi çekti!

1.Lig'in 33. hafta maçında Sarıyer ile Serik Spor karşı karşıya geldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 3-0'lık skorla kazandı.
Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri, dakika 9'da Malaly Dembele, 12. dakikada Andre Poko ve 20. dakikada Emeka Eze kaydetti.
Bu sonucun ardından Sarıyer, puanını 42 yaptı. Serik Spor ise 25 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Serik Spor ise Vanspor FK'yi ağırlayacak.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kürşathan Akın, Hüseyin Kıvanç Durmaz
SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert (Dk. 83 Fethi Özer), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 78 Ömer Bayram), Traore, Camara, Poko, Silva (Dk. 70 Aytaç Kara), Dembele (Dk. 70 Batuhan Kör), Eze (Dk. 70 Enver Kulasin)
Serikspor: Veysel Sapan (Dk. 46 Baha Karakaya), Tashkin, Martynov, Montes, Caner Cavlan, Burak Asan (Dk. 40 Nalepa), Selim Dilli, Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 76 Adeola), Nwachukwu (Dk. 74 Anıl Koç), Sadygov (Dk. 74 Şeref Özcan)
Goller: Dk. 9 Dembele, Dk. 12 Poko, Dk. 20 Eze (SMS Grup Sarıyer)
Sarı kartlar: Dk. 50 Caner Cavlan, Dk. 90+3 Anıl Koç (Serikspor)