05 Nisan
Samsunspor-Konyaspor
2-2
05 Nisan
Fenerbahçe-Beşiktaş
1-0
05 Nisan
Karagümrük-Rizespor
2-1
05 Nisan
FC Volendam-Feyenoord
0-0
05 Nisan
Go Ahead Eagles-PEC Zwolle
5-0
05 Nisan
AS Monaco-Marsilya
2-1
05 Nisan
Metz-Nantes
0-0
05 Nisan
Lorient-Paris FC
1-1
05 Nisan
Le Havre-Auxerre
1-1
05 Nisan
Angers-Lyon
0-0
05 Nisan
Inter-Roma
5-2
05 Nisan
Pisa-Torino
0-1
05 Nisan
West Ham United-Leeds United
4-6
05 Nisan
Cremonese-Bologna
1-2
05 Nisan
Alaves-Osasuna
2-2
05 Nisan
Real Oviedo-Sevilla
1-0
05 Nisan
Valencia-Celta Vigo
2-3
05 Nisan
Getafe-Athletic Bilbao
2-0
05 Nisan
E. Frankfurt-FC Köln
2-2
05 Nisan
Union Berlin-St. Pauli
1-1
05 Nisan
Amed Sportif-Boluspor
6-1
05 Nisan
Sivasspor-Esenler Erokspor
1-3
05 Nisan
Antalyaspor-Eyüpspor
3-0
05 Nisan
SC Heerenveen-Heracles
4-1

Sarıyer, Serik Spor'a karşı ilk yarıda fişi çekti!

1.Lig'in 33. hafta maçında Sarıyer, sahasında Serik Spor'u 3-0 mağlup etti.

calendar 04 Nisan 2026 15:26 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2026 17:39
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Sarıyer, Serik Spor'a karşı ilk yarıda fişi çekti!
1.Lig'in 33. hafta maçında Sarıyer ile Serik Spor karşı karşıya geldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sarıyer, 3-0'lık skorla kazandı.

Sarıyer'e galibiyeti getiren golleri, dakika 9'da Malaly Dembele, 12. dakikada Andre Poko ve 20. dakikada Emeka Eze kaydetti.

Bu sonucun ardından Sarıyer, puanını 42 yaptı. Serik Spor ise 25 puanda kaldı.

1.Lig'in bir sonraki maçında Sarıyer, Bandırmaspor deplasmanına gidecek. Serik Spor ise Vanspor FK'yi ağırlayacak.

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kürşathan Akın, Hüseyin Kıvanç Durmaz

SMS Grup Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert (Dk. 83 Fethi Özer), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu (Dk. 78 Ömer Bayram), Traore, Camara, Poko, Silva (Dk. 70 Aytaç Kara), Dembele (Dk. 70 Batuhan Kör), Eze (Dk. 70 Enver Kulasin)

Serikspor: Veysel Sapan (Dk. 46 Baha Karakaya), Tashkin, Martynov, Montes, Caner Cavlan, Burak Asan (Dk. 40 Nalepa), Selim Dilli, Gökhan Altıparmak, Topalli (Dk. 76 Adeola), Nwachukwu (Dk. 74 Anıl Koç), Sadygov (Dk. 74 Şeref Özcan)

Goller: Dk. 9 Dembele, Dk. 12 Poko, Dk. 20 Eze (SMS Grup Sarıyer)

Sarı kartlar: Dk. 50 Caner Cavlan, Dk. 90+3 Anıl Koç (Serikspor)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 27 20 4 3 63 20 64
2 Fenerbahçe 28 18 9 1 62 28 63
3 Trabzonspor 28 19 6 3 55 30 63
4 Beşiktaş 28 15 7 6 49 32 52
5 Göztepe 27 12 10 5 32 20 46
6 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
7 Samsunspor 27 8 12 7 31 33 36
8 Gaziantep FK 28 8 10 10 37 47 34
9 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
10 Alanyaspor 28 6 14 8 34 33 32
11 Konyaspor 28 7 10 11 33 41 31
12 Rizespor 27 7 9 11 33 38 30
13 Antalyaspor 28 7 7 14 28 43 28
14 Kasımpaşa 28 6 9 13 25 38 27
15 Gençlerbirliği 28 6 7 15 28 39 25
16 Kayserispor 28 4 11 13 21 50 23
17 Eyüpspor 28 5 7 16 19 41 22
18 Karagümrük 28 5 5 18 26 48 20
