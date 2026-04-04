Büyükçekmece Basketbol, Mersin'i deplasmanda mağlup etti!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginin 25. hafta maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Mersin Spor'u 94-87 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Emin Moğulkoç, Hüseyin Çelik, Kerem Yılmaz
Mersin Spor: Cowan 11, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 5, Enoch 12, Olaseni 15, March 8, Leon Apaydın 10, Koray Çekici, Hakan Sayılı, Kuzey Livaneli, Chassang 9
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Vuurst 10, Pipes 13, Muhaymin Mustafa 6, Bruinsma 11, Bandaogo 11, Lecque 11, Yiğit Özkan, Pusica 16, Metin Türen, Gavrilovic 3, Doğan Şenli 13
1. Periyot: 25-29
Devre: 53-54
3. Periyot: 75-78
